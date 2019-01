Minas vence Sesc-RJ no tie-break e avança às semifinais da Copa Brasil

O Sesc-RJ recebeu o Minas nesta quarta-feira (16), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, pelas quartas de finais da Copa Brasil. Os visitantes venceram os donos da casa por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 23/25, 25/22, 18/25 e 11/15, avançando às semifinais da competição.

Na próxima fase, o time mineiro enfrenta o Taubaté, no dia 26, às 19h, no Ginásio Jones Minosso, em Lages, em Santa Catarina. Do outro lado, Cruzeiro e Maringá brigam por uma vaga na final.

Sesc RJ levou virada do Minas e foi eliminado da Copa Brasil (Foto: Juliana Cristina/VAVEL Brasil)

Resumo da partida

O Sesc-RJ começou a partida impondo seu ritmo. No bloqueio de Maurício Souza, o placar era 5/2. Com um ace, também do central, o marcador apontava 8/4.

No entanto, após Japa encostar na rede, o Minas empatou o set: 11/11. Mas não demorou muito para os donos da casa voltarem a ter a frente do placar: 16/14.

Em um bom rally, Japa manteve a vantagem dos cariocas: 18/16. Sem dificuldades, o Sesc RJ fechou a primeira etapa em 25 a 20, no ponto de Wallace.

Na segunda parcial, foi o Minas que começou bem: 5/2. Mas, no decorrer do set, o time da casa virou: 11/10, na bola de segunda de Thiaguinho.

O Sesc-RJ conseguiu abrir boa vantagem: 17/14, com um ataque de Wallace. Porém, a equipe visitante melhorou na reta final da etapa: 21/18, para os mineiros. Na sequência, Matheus atacou e aumentou a frente: 22/18. No fim, o Minas venceu o set e empatou o jogo: 25 a 23.

Os cariocas voltaram melhores na terceira parcial: 8/5. No bloqueio de Maurício Souza, os donos da casa fizeram 15/11. Com um ace de Wallace, a vantagem foi mantida: 18/14.

No entanto, em um erro de passe de Djalma, os mineiros empataram: 22/22. Mas o Sesc-RJ rapidamente abriu frente: 24/22, e tinha o set point. Na sequência, Wallace atacou e acabou com a parcial: 25 a 22.

O quarto set começou equilibrado: 4/4. No decorrer da etapa, o Minas melhorou. Depois de dois bloqueios seguidos, o marcador apontava 11/7. No ataque de Bob, a vantagem mineira era mantida: 13/9. Com um ponto de Felipe Roque, o Minas continuava dominando a parcial: 15/11.

No ataque de Honorato, os visitantes encaminhavam a partida para o tie-break: 21/15. E no ace de Felipe Roque, o time mineiro fechou em 25 a 18.

No tie-break, o placar ficava empatado: 5/5. Porém, o Minas começou a abrir: 11/8. No bloqueio de Honorato, o placar era 13/9. Por fim, os mineiros fecharam o set em 15 a 11, e avançaram às semifinais da Copa Brasil.