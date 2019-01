Em duelo de extremos, Praia Clube derrota Camboriú pela Superliga

No confronto entre líder e lanterna, quem se deu melhor foram as primeiras colocadas da Superliga Feminina 2018/2019. O Praia Clube derrotou o Balneário Camboriú, nesta sexta-feira (18), no ginásio Praia Clube, em Uberlândia, pela primeira rodada do returno da competição. As donas da casa venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/16. A central Carol recebeu o troféu Viva Vôlei.

Com o resultado, o time mineiro chegou à sua terceira vitória seguida, e soma 33 pontos, ocupando a liderança da competição. Por outro lado, a equipe catarinense amarga a lanterna, com 4 pontos.

A próxima partida do Praia será contra o Curitiba, na próxima sexta (25), às 19h, no ginásio Universidade Positivo, na capital paranaense. Já o Camboriú joga em casa, contra o Fluminense, neste mesmo dia, às 20h, no ginásio Multieventos Humberto Cruz, no litoral catarinense.