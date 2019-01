Sada Cruzeiro atropela Vôlei Ribeirão e se mantem na liderança da Superliga Masculina de Vôlei

O favoritismo celeste imperou neste sábado (19), na partida entre o Sada Cruzeiro e o Vôlei Ribeirão. O jogo válido pela segunda rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei foi em Ribeirão Preto, e os mineiros venceram o time paulista por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 28/26 e 25/21.

O atual líder da competição não encontrou grandes dificuldades para bater a equipe paulista no primeiro e no terceiro set. O segundo foi o mais disputado, mas o Cruzeiro estava equilibrado dentro de quadra e inspirado nos saques, vencendo o Ribeirão.

Superar o pentacampeão nunca é uma tarefa fácil, mas para Alemão, oposto do time paulista, a dificuldade também foi por não conseguirem aplicar o que treinaram: “Treinamos muito bem durante a semana, mas muita coisa não conseguimos colocar em prática”, comentou o oposto.

Eleito o melhor jogador em quadra da noite, Isac, do Cruzeiro, levou o Troféu Viva Vôlei. Os maiores pontuadores da partida foram Gabriel e Petrus pelo lado do Riberião, com dez pontos cada e da equipe mineira, o francês Le Roux, que marcou 12 vezes.

Com o resultado, o atual líder da competição, Sada Cruzeiro, conquistou a 11ª vitória na temporada, fechando a rodada com 32 pontos. Já o Vôlei Ribeirão ficou na décima colocação, com 11 pontos.

Na próxima rodada o Cruzeiro irá até o Ginásio Chico Neto para enfrentar o Maringá, no quinta-feira, dia 31, às 19h30. Já o Ribeirão enfrentará no dia 30 o Itapetininga, às 20h, no Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga.