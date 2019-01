Após protesto, Caramuru promete 'honrar compromissos salariais'

O Caramuru Vôlei não vive seus melhores dias. Penúltimo colocado na Superliga, com oito pontos, a equipe também sofre com salários atrasados. Na última partida, contra o Sesc RJ, o time fez um protesto utilizando faixas no braço, além de abdicar do primeiro ponto.

O Caramuru publicou uma nota em seu site oficial nesta terça-feira (22) prometendo que irá cumprir com o pagamento dos salários:

"Nosso principal objetivo neste momento é honrar compromissos salariais com toda uma equipe que faz parte do nosso dia a dia. Honrar salários de todos, honrar o nome do nosso clube que tem uma trajetória de superação já conhecida por todos e manter a credibilidade da nossa história.

Nossos atletas estão acompanhando todo esforço em busca de adequar a receita e, em breve, estarão com seus merecidos salários em dia. A situação é momentânea e muito em breve estaremos com tudo regularizado, para que atletas e profissionais possam também honrar seus compromissos e para voltar a vestir nossa camisa com o mesmo carinho que sempre vestiram. Estamos todos, nós do Caramuru Vôlei, juntos com os atletas e não os deixaremos desamparados", diz um trecho.

Em busca de sair da zona do rebaixamento, o Caramuru joga contra o Sesi-SP, na próxima quarta-feira (30), às 18h, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo.

Tentamos contato com atletas do Caramuru para falar sobre o caso, mas não tivemos respostas.