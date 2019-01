Flávio exalta desempenho do Minas diante do Taubaté: "Decidido na garra"

O Minas enfrentou o Taubaté neste sábado (26) pelas semifinais da Copa Brasil, no ginásio Jones Minosso, em Lages, em Santa Catarina. Os mineiros venceram os paulistas por 3 sets a 2, com parciais de 34/32, 20/25, 20/25, 25/22 e 15/9, avançando à decisão da competição.

O central Flávio, que marcou 17 pontos, exaltou o desempenho de sua equipe e força de vontade para levar a vitória no tie-break:

"Um jogo muito equilibrado e disputado no ponto a ponto em vários momentos. Realmente um jogo digno de semifinal. Os dois times tinham potencial para chegar à final. A partida foi decidida nos detalhes, na força de vontade, na garra e no comprometimento do nosso grupo. O time fez a diferença nos últimos dois sets, ou a gente ganhava ou a gente voltava para a casa. Levantamos a cabeça e nos reerguemos em quadra. Hoje, nós tivemos atitude e, por isso, saímos com a vitória", avaliou.

Do outro lado, o ponteiro Lucarelli, do Taubaté, lamentou a eliminação, mas também ressaltou que seu time deve focar nas competições que ainda tem pela frente:

"Nossa expectativa era de vencer, e isso torna essa derrota algo bem dolorido para nós. Tivemos uma semana boa, treinando bem e a confiança era total. Mas méritos do Minas que fez um jogo muito bom, e saem com a vitória com merecimento. Com certeza saímos de quadra bem chateados hoje, mas agora é tentar esquecer esse jogo e focar novamente na Superliga e na Libertadores, que são nossos outros objetivos na temporada", pontuou.

Na final, o Minas tem pela frente o Cruzeiro, neste domingo (27), às 19h30, também no ginásio Jones Minosso. A Raposa passou pelo Maringá nas semifinais.