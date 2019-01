Atletas do Cruzeiro comemoram tetracampeonato da Copa Brasil: "Sangue nos olhos"

O Cruzeiro é tetracampeão da Copa Brasil. A Raposa fez 3 sets a 0 em cima do Minas, com parciais de 29/27, 25/22 e 25/22. O troféu levantado neste domingo (27), em Lages, Santa Catarina, foi muito comemorado pelos atletas. As outras conquistas da equipe celeste foram em 2014, 2016 e 2018.

O experiente líbero Serginho enfatizou que, apesar dos novos atletas, o Cruzeiro continua com vontade de vencer:

"Nós continuamos com sangue nos olhos. E o mais importante é que a renovação existe, chegam novos jogadores, a gente consegue colocar peças da base ano a ano no elenco, mas a equipe se reinventa a cada dia. Na hora de decidir a vontade de vencer é o que prevalece, independente de quantos títulos já conquistamos. Quatro títulos da Copa Brasil, só nós temos”.

O central francês Le Roux falou sobre o sentimento de seu primeiro título pela Raposa:

“Estou muito feliz. O troféu da Copa Brasil era um objetivo de todo o time, pois conquistá-lo significa que estamos evoluindo, melhorando como time, e além disso estamos ajudando o Sada Cruzeiro a permanecer na rota de conquistas, o que é uma marca forte dessa equipe. Vamos comemorar muito e depois voltar nosso foco para a Superliga, que é outra grande meta do nosso grupo".

O ponteiro Filipe seguiu a linha de Serginho e enfatizou que a equipe continua com "sede de vencer":

"Nosso time passou por grandes mudanças nesta temporada, mas a sede de vencer e a vontade de estar no primeiro lugar do pódio permanecem. Este título é resultado do trabalho do grupo, que se supera a cada dia. A equipe toda está de parabéns, muita gente duvidou do nosso time, por todas as mudanças que tivemos, mas mostramos que continuamos no topo. Pra mim é maravilhoso saber que essa equipe continua vencedora, batalhadora e cada um que passa por aqui sente um pouco dessa energia".

Depois de ganhar uma competição nacional, o Cruzeiro volta às quadras por outra: a Superliga. Já nesta quinta-feira (31), os campeões da Copa Brasil terão pela frente o Maringá, no ginásio Chico Neto, no Paraná.