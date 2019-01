Djalma e Brendle comemoram vitória sobre Corinthians: "Não poderíamos sair derrotados"

O Sesc-RJ ganhou do Corinthians de virada nesta quarta-feira (30), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do returno da Superliga Masculina. Os donos da casa venceram por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 22/25, 25/18, 25/20 e 15/9.

O ponteiro Djalma opinou que o saque foi a arma do Corinthians para vencer os dois primeiros sets e disse que quando o Sesc conseguiu ir bem no passe, o seu time melhorou de rendimento:

"Eu acho que essa vitória é muito importante pra equipe, demonstra crescimento e isso é muito importante pra nossa evolução pra chegar lá nos playoffs. Nos primeiros sets, eles sacaram um pouco melhor. Quando conseguimos segurar melhor o saque, o jogo começou a sair melhor pra nossa equipe”.

O líbero Tiago Brendle analisou os sets perdidos pela equipe carioca e exaltou a capacidade de reação do time:

"Nós estabelecemos uma estratégia de jogo pra enfrentar o nosso adversário de hoje e nos dois primeiros sets nós fizemos o contrário que nós estabelecemos nos estudos. Então realmente não funcionou. Nada funcionou.

A gente conseguiu ter lucidez e realmente perceber que nós não estávamos sendo disciplinados taticamente pra fazer o que foi estabelecido. Então nós ajustamos isso, começamos a fazer o combinado e o jogo começou a fluir mais, começou a vir pro nosso lado.

Nós tivemos paciência de ir buscar um set, ganhar outro set, e aí tudo se igualou. Fomos para o tie-break com muita vontade de ganhar porque tivemos que ralar, nos superar até então. E assim conseguimos construir essa vitória pro nosso time. Nós não poderíamos de forma alguma sair desse jogo de hoje derrotados. Então o time conseguiu ter maturidade. Teve a dificuldade do início, jogando abaixo e não sendo disciplinado, mas conseguiu reverter esse quadro e está de parabéns por essa vitória de 3 a 2, perdendo um ponto, mas é sempre bom vencer”.

Na terceira colocação, com 32 pontos, o Sesc RJ enfrenta o Campinas, neste sábado (2), às 18h, no ginásio do Taquaral, em São Paulo, pela quarta rodada do returno da Superliga.