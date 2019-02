Itambé/Minas derrota Osasco/Audax e avança à final da Copa Brasil

Minas e Osasco/Audax entraram em quadra nesta sexta-feira (1º), no Perinão, em Gramado, no Rio Grande do Sul, pelas semifinais da Copa Brasil. As mineiras venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 17/25, 25/22 e 25/16 e vão em busca do inédito título da competição.

A final será neste sábado (2), contra o Praia Clube, às 21h30, também no Perinão. O Osasco/Audax, eliminado nesta sexta, é o atual campeão da competição.

Resumo da partida

O Osasco começou melhor: 6/3, após um bloqueio. Com Nati Martins, o time paulista aumentava sua vantagem: 10/6. A frente do time vermelho diminuiu, mas ele ainda era superior. No ponto de Leyva, o marcador apontava 16/14.

Porém, o Minas reagiu e virou. Gabi explorou o bloqueio e fez 20/18. Leyva atacou para fora e as mineiras estavam perto de vencer o primeiro set: 23/19. Em um erro do Osasco, a equipe azul fechou a etapa em 25 a 21.

Na segunda parcial, com Mari Paraíba no saque, as paulistas abriram grande vantagem: 8/1. Hooker atacou e fez 14/6, mantendo a superioridade de Osasco. A diferença chegou a dez após um erro de Bruna Honório: 19/9. O Minas chegou a melhorar seu desempenho, mas não foi o suficiente. A equipe vermelha ganhou o segundo set por 25 a 17 e empatou a partida.

Já a terceira etapa teve início bom para o time mineiro: 10/3. No decorrer do set, Natália pontuou e ajudou a equipe minastenista a continuar com boa frente: 18/13. O Minas venceu a parcial por 25 a 22.

O quarto set começou equilibrado: 9/9, no entanto as mineiras conseguiram abrir vantagem: 17/12, com Bruna Honório. Em um ataque sem bloqueio, também da oposta, o placar foi para 22/15. Por fim, o Minas ganhou por 25 a 16 e está na final da Copa Brasil.