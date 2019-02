Sem dificuldades, Barueri supera Camboriú pela Superliga

O Hinode/Barueri recebeu o Balneário Camboriú nesta terça-feira (5), no ginásio José Correa, em São Paulo, pela quarta rodada do returno da Superliga Feminina 2018/19. As paulistas venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/13 e 25/20. A oposta Skrowronska recebeu o troféu Viva Vôlei.

Na classificação, o time paulista permanece em terceiro lugar. Por outro lado, a equipe catarinense continua na vice-lanterna, podendo perder a posição para o São Caetano ainda nesta rodada.

A próxima partida do Barueri será contra o Osasco/Audax, nesta sexta (8), às 21h30, no ginásio José Liberatti, em São Paulo. Já o Camboriú enfrenta o Brasília, no ginásio Multieventos Hamilton Cruz, em Santa Catarina.

Resumo da partida

O duelo começou equilibrado: 9/9. Após um toque na rede de Paula, o Barueri conseguiu dois pontos de frente: 18/16. Com um bloqueio de Milka, as paulistas encaminhavam a vitória no primeiro set: 20/16. Em um erro de Ivna, as donas da casa venceram a etapa por 25 a 20.

O Barueri continuou com bom desempenho no início da segunda parcial: 7/3. Após um longo rally, Thaísa pontuou: 15/7. Na sequência, Skrowronska fez um ace: 16/7. No ataque de Amanda, o time paulista chegava perto da vitória também no segundo set: 22/13. Com uma largadinha de Jheovana, as mandantes fecharam a etapa em 25 a 13.

Na terceira parcial, a equipe paulista manteve o ritmo. No bloqueio, Thaísa fez 6/3. Com um ace de Amanda, o Barueri aumentava sua vantagem: 17/12. Em um ponto de Tai, as donas da casa deram fim ao set e à partida: 25 a 20.