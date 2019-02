Praia Clube derrota Sesi Bauru e permanece na vice-liderança da Superliga

O Dentil/Praia Clube recebeu o Sesi Bauru nesta sexta-feira (8), na Arena Praia, em Minas Gerais, pela quinta rodada do returno da Superliga Feminina 2018/19. As mineiras venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 26/24. A levantadora Lloyd levou o troféu Viva Vôlei para casa.

Com o resultado, o Praia continua na vice-liderança, com 41 pontos. Por outro lado, o Sesi Bauru permanece na sexta posição da competição, com 23.

O próximo desafio do time mineiro será contra o Pinheiros, na próxima segunda-feira (11), às 20h30, em casa. A equipe paulista também irá jogar em casa, no ginásio Panela de Pressão, contra o Curitiba, na próxima terça (12), às 19h30.

Resumo da partida

O Praia Clube apresentava melhor desempenho no início de jogo: 15/10. Na sequência, Rosamaria fez um ace: 16/10. Com um erro de recepção de Vanessa, a diferença chegou a dez: 21/11. Por fim, o time mineiro fechou o primeiro set em 25 a 17, no ponto de Fabiana.

Na segunda etapa, rapidamente as donas da casa abriram quatro de frente: 5/1. No ataque de Fernanda Garay, a equipe mineira fez 9/6. Na largada de Rosamaria, o placar apontava 19/16. Como vinha sendo construído, o Praia ganhou também a segunda parcial: 25 a 19.

O terceiro set começou mais equilibrado: 6/6. O Sesi Bauru estava melhor em quadra: 15/13. Na sequência, com um ace de Edinara, as paulistas abriram três de vantagem: 16/13.

Mas o time mineiro reagiu e empatou a etapa: 19/19. A equipe visitante voltou a ter a frente do placar, mas o Praia deixou tudo igual mais uma vez: 23/23. Em uma bola fora de Edinara, as mandantes chegaram ao match point: 24/23. No ataque de Fernanda Garay, as mineiras venceram a parcial por 26 a 24 e deram fim ao duelo com vitória por 3 sets a 0.