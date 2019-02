Em noite de Hooker, Osasco-Audax vence Hinode Barueri pela Superliga Feminina

Na noite desta sexta (08) Osasco-Audax recebeu o Hinode Barueri por mais uma rodada da Superliga feminina de vôlei. As donas da casa venceram a partida por 3 sets a 0 com parciais de 25/21, 25/17 e 28/26.

A oposta norte-americana Hooker fez 21 pontos. O troféu VivaVôlei ficou com a ponteira Mari Paraíba que foi entregue pela ex-osasquense Tandara.

O JOGO

O set começou com as duas equipes trocando pontos, até que Barueri usando bem os contra-ataques abriu 9/12, obrigando o técnico Luizomar a pedir seu primeiro tempo na partida. Com Hooker inspirada, Osasco-Audax reagiu e virou o placar pra 14/13. Com bloqueio e saque bem efetivos, o time osasquense aumentou a vantagem pra 22/18 e sem dificuldades fechou o primeiro set em 25/21.

Comandadas por Hooker, Osasco começou o segundo set aproveitando muito bem os contra-ataque, e facilmente abriu 8/4 sobre o visitante. As donas da casa aproveitaram o momento de instabilidade do adversário e fez 16/7. Osasco conseguiu manter a vantagem no decorrer da partida e soube controlar o poder de ataque do time baruense, 23/17. Com ponto de xeque, Nati Martins fechou a segunda parcial para as osasquenses em 25/17 fazendo 2 sets a 0 na partida.

No início do terceiro set as equipes trocaram pontos, porém Barueri abriu 8/11 e ampliou a vantagem pra 12/15. Com Thaisa funcionando muito bem pelo meio, o visitante abriu 13/17 obrigando o técnico Luizomar de Moura a pedir tempo na partida. Com bloqueio da levantadora Juma em cima da Mari Paraíba, Barueri fez 15/22. Osasco correu atrás do placar e com bloqueio de Wal empatou o set em 24/24. Com ataque da oposta Hooker, Osasco-Audax fechou o terceiro set em 28/26 e o jogo em 3 sets a 0.