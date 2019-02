No retorno de Penchev, Sesc-RJ vence São Judas no tie-break pela Superliga

O Sesc-RJ recebeu o São Judas Voleibol neste sábado (10), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do returno da Superliga Masculina 2018/19. Os cariocas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 13/25, 25/27, 25/20 e 15/9. O ponteiro Penchev recebeu o troféu VivaVôlei.

Com os dois pontos somados, a equipe da casa segue em quarto lugar da competição nacional, já os paulistas conquistaram um ponto, mas seguem na lanterna.

O duelo marcou a volta do ponteiro búlgaro Rozalin Penchev, que estava afastado devido a um estiramento na panturrilha da perna esquerda.

"Nós éramos os favoritos. O São Judas veio leve para o jogo e fez uma boa partida. Eu estava há muito tempo sem jogar, então não estava tão confiante, mas fiquei muito feliz em entrar e poder ajudar a equipe a conseguir essa vitória. Tentei fazer o melhor que pude e o importante foi o resultado positivo", afirmou o jogador.

A próxima partida do Sesc-RJ será pela Libertadores, nesta terça-feira (12), contra o Sesi-SP, pela semifinal da competição. O São Judas volta às quadras também contra o time paulista, só que pela Superliga. O duelo será no próximo sábado (16), às 16h, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo.