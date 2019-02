No tie-break, Sesc-RJ derrota Sesi-SP e avança à final da Libertadores

Sesi-SP e Sesc-RJ se enfrentaram nesta terça-feira (12), no ginásio Abaeté, em São Paulo, pela semifinal da Libertadores de vôlei. Os cariocas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 18/25, 23/25, 25/21 e 13/15, e está na final da competição. O oposto Wallace e o ponteiro Penchev foram os destaques do set decisivo, sendo o búlgaro o responsável pelos dois últimos pontos da partida.

A final da Libertadores será nesta quarta-feira (13), às 19h, também no ginásio Abaeté. Antes, às 16h45, haverá a disputa do terceiro lugar. O outro finalista sai do confronto entre Taubaté e Bolívar-ARG, que será ainda nesta terça.

Resumo da partida

O jogo começou equilibrado: 5/5. No entanto, no decorrer do set, o Sesi-SP conseguiu boa vantagem no placar: 16/10, após um bloqueio em cima de Wallace. Com um ace de Lipe, os paulistas fecharam a etapa em 25 a 17.

A segunda parcial teve início semelhante à primeira: 5/5. Após um ataque de Penchev, o Sesc-RJ abriu três de frente: 12/9. Com um bloqueio, os cariocas ficaram próximos de empatar a partida: 20/16. Em um ataque de Wallace, a equipe azul chegou ao set point: 24/17. Com mais um ponto do oposto, o time carioca venceu a etapa por 25 a 18, e deixou tudo igual no Abaeté.

O Sesc-RJ manteve o bom desempenho na terceira parcial: 9/6. Em um ataque de Wallace, a equipe carioca fez 15/11. Também com oposto, o time azul chegou ao set point: 24/21. Por fim, os comandados de Giovane ganharam a etapa por 25 a 23.

Foto: Rafinha Oliveira/EMS Funvic Taubaté

Na quarta etapa, o Sesc-RJ também começou bem: 6/4, após um longo rally definido por Japa. Mas o Sesi-SP reagiu e virou: 9/8. Na sequência, Penchev atacou para fora e a diferença aumentou: 10/8. Porém, após um bom saque de Aracaju, o placar estava igual novamente: 12/12.

Mais uma vez os paulistas voltaram a abrir: 16/13. Lucas Lóh explorou o bloqueio e fez 20/16. Em um erro de Wallace, a equipe vermelha fechou o quarto set em 25 a 21.

No tie-break, o Sesi-SP começou melhor, mas rapidamente o Sesc-RJ empatou: 4/4, com um ace de Wallace. Após mais um ponto de saque do oposto, os cariocas viraram: 5/4.

Depois foi a vez dos paulistas virarem: 12/11. Mas, mais uma vez com Wallace no saque, a equipe azul voltou a ter a frente do placar: 13/12. No ataque de Penchev, o Sesc-RJ chegou ao match point: 14/13. Com um ace do ponteiro, o time carioca venceu a parcial por 15 a 13 e está na final da Copa Libertadores de vôlei.