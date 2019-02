Sesi-SP passa fácil pelo São Judas e assume liderança provisória da Superliga

O São Judas Voleibol recebeu o Sesi-SP neste sábado (16), no ginásio Baetão, em São Paulo, pela sexta rodada do returno da Superliga Masculina 2018/19. Os visitantes venceram o duelo por 3 sets a 0, com parciais de 20/25, 20/25 e 19/25, assumindo a liderança provisória da competição. O levantador Evandro recebeu o troféu VivaVôlei.

A próxima partida do São Judas, que amarga a lanterna, será contra o Sada Cruzeiro, na próxima quarta-feira (20), às 20h, no ginásio do Riacho, em Minas Gerais. Já o Sesi-SP tem pela frente o Fiat/Minas, neste mesmo dia e horário, no ginásio Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo.

Resumo da partida

O Sesi-SP começou melhor: 7/4. Tudo ia bem para a equipe vermelha: Franco atacou e fez 20/15. Sem dificuldades, o time visitante fechou o set em 25 a 20, no ponto de Lipe.

Na segunda etapa, o São Judas teve um bom início: 5/2, no ataque de Matheus. Mas, rapidamente, a equipe visitante reagiu e empatou: 9/9. Com um ponto de Barreto, a vantagem já era de três pontos: 15/12.

Depois foi a vez dos mandantes deixarem tudo igual: 15/15. Na sequência, Matheus fez um ace: 16/15. Porém, mais uma vez, o time vermelho voltou a liderar o marcador: 19/18. Com Franco, a equipe visitante fez 23/18. Por fim, os comandados de Rubinho repetiram o placar da primeira parcial: 25 a 20.

O São Judas começou bem o terceiro set: 7/5. Mas não demorou para o Sesi-SP voltar ao controle do jogo: 13/9. Tudo estava se encaminhando para a vitória do time vermelho: 22/16. No ataque de Lucas Lóh, os visitantes ganharam a etapa: 25 a 19, dando fim ao jogo.