Com boa performance, Minas derrota Sesc-RJ pela Superliga

O Fiat/Minas recebeu o Sesc-RJ neste domingo (17), na Arena Minas, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do returno da Superliga Masculina 2018/19. Os mineiros venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 24/26, 25/21 e 25/22.

O próximo desafio do Minas será contra o Sesi-SP, na próxima quarta-feira (20), às 20h, no ginásio Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo. Já o Sesc-RJ enfrenta o Taubaté, neste mesmo dia, às 19h, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Resumo da partida

O Minas começou bem o duelo: 13/7. Honorato atacou e fez 18/10. Maurício Borges sacou para fora e os mineiros tinham dez de vantagem: 22/12. No ataque de Honorato, a equipe mandante fechou o primeiro set em 25 a 15.

A segunda etapa teve início mais equilibrado: 8/8. No decorrer da parcial, os times trocavam pontos: 17/17. Na reta final, com um ataque de Wallace, o Sesc RJ conseguiu abrir dois: 23/21.

No entanto, o Minas empatou: 23/23. Na sequência, Japa falhou na recepção e a equipe da casa ficou com o set point: 24/23. Depois foi a vez do time carioca estar a um ponto da vitória: 25/24. Com um ace de Wallace, os visitantes venceram a parcial: 26 a 24.

No terceiro set, os comandados de Giovane começaram bem: 6/4. Porém, os donos da casa reagiram: 11/9, no ponto de Honorato. Também com o ponteiro, o Minas fez 15/11. No momento decisivo da etapa, Piá explorou o bloqueio: 24/20. Por fim, Djalma sacou na rede e a equipe mineira ganhou por 25 a 21.

No início da quarta parcial, os donos da casa estavam melhor: 10/8. No decorrer do set, a diferença de dois continuava: 17/15, no ponto de Honorato. Com um saque para fora de Everaldo, o Minas chegou ao match point: 24/21. O Sesc RJ chegou a pontuar, mas, na sequência, Wallace foi bloqueado e os mineiros fecharam a etapa em 25 a 22.