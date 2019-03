De virada, Taubaté derrota Sesc RJ no tie-break pela Superliga

O Sesc-RJ recebeu o Taubaté nesta quarta-feira (20), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do returno da Superliga Masculina 2018/19. Os paulistas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 23/25, 25/21, 30/32 e 15/12. O ponteiro Douglas Souza levou o troféu VivaVôlei.

O próximo jogo da equipe carioca será contra o Vôlei Um Itapetininga, no próximo sábado (23), às 19h, em casa. Já o time paulista tem pela frente o Sesi-SP, neste mesmo dia, às 20h30, também em casa, no ginásio Abaeté.

Resumo da partida

O duelo começou equilibrado: 5/5. Em um bloqueio em cima de Lucarelli, o Sesc RJ abriu três: 14/11. Wallace atacou e fez 18/16. Após um erro de combinação do Taubaté, a equipe carioca chegou ao set point: 24/21. Por fim, Abouba atacou para fora e o time da casa venceu a etapa por 25 a 22.

Os mandantes estavam bem na segunda parcial: 11/8, em uma bola de xeque de Penchev. No entanto, com um ace de Conte, os paulistas viraram: 13/12. Após um erro de Maurício Borges, a equipe visitante aumentou sua vantagem: 17/14.

Mas o Sesc-RJ empatou: 18/18, no ponto de Wallace. Na sequência, virou: 19/18. Porém, mais uma vez, o Taubaté estava na frente: 22/20. Depois foi a vez dos cariocas deixarem tudo igual novamente: 22/22, após uma bola para fora de Abouba. No ataque de Douglas Souza, o set bem disputado terminou com vitória do time paulista: 25 a 23.

A terceira etapa teve início melhor para a equipe visitante: 6/4. Mas os mandantes viraram: 10/7. Maurício Borges atacou e fez 16/14. Com Penchev, o Sesc-RJ chegou ao ponto do set: 24/20. Em um erro de saque de Lucarelli, o time carioca fechou a parcial em 25 a 21.

No quarto set, os donos da casa começaram bem: 4/2. Mas, em um erro de combinação dos mandantes, o Taubaté abriu três de diferença: 15/12.

Porém, os cariocas empataram: 16/16, em um ace de Maurício Borges. No entanto, os paulistas conseguiram novamente a frente do placar: 19/17. Depois foi a vez do Sesc RJ estar na liderança do marcador: 20/19.

Em uma bola fora de Lucarelli, a equipe da casa chegou ao match point: 25/24. No ataque de Wallace, o time carioca teve novamente o ponto do jogo: 28/27. Mas, com uma largada de Lucarelli, era o Taubaté quem tinha o set point: 31/30. Na sequência, os visitantes fecharam a etapa: 32 a 30.

A equipe paulista começou melhor o tie-break: 4/2. A vantagem só aumentava: 11/7. Por fim, em um bloqueio em cima de Wallace, o Taubaté venceu por 15 a 12.