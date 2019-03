Com tranquilidade, Sesc-RJ derrota Balneário Camboriú pela Superliga feminina

Na tarde deste sábado (09), em partida válida pela 10° rodada da Superliga Feminina 2018-19, o Sesc-RJ recebeu o Balneário Camboriú, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Com grande atuação de Kosheleva, ganhadora do troféu vivavôlei, as cariocas venceram sem sustos o jogo, com o placar de 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/23 e 25/16.

Com a vitória, o time do técnico Bernardinho chegou aos 42 pontos, no 3° lugar. Já o Balneário Camboriú segue com 9 pontos, última colocação.

A levantadora Roberta foi perguntada se o time poderia entrar relaxado diante de um time sem pretensões no campeonato: "Independente da situação difícil delas, nós também estamos numa situação difícil. É importante a briga pelo quarto lugar, para ter o mando de quadra. Temos que respeitar o adversário sempre, não importa a sua posição no campeonato".

Sobre o jogo

O Sesc-RJ começou impondo seu volume de jogo. A central Bia foi determinante no primeiro set com seus pontos de bloqueio e saque. Assim, o time azul e branco fechou o set: 25 a 16.

A segunda parcial começou mais equilibrada. O Balneário Camboriú conseguia surpreender com os ataques de Arielle e Ivna​​​Ivna. Porém, no momento decisivo, o Sesc mostrou sua superioridade e venceu a segunda etapa: 25 a 23.

O set decisivo começou com o Sesc querendo fechar o jogo. Kosheleva, Monique e Drussyla foram cruciais para o fechamento de 25 a 16.

Na próxima rodada, o Sesc-RJ irá até Uberlândia, jogar contra o Praia Clube, no Ginásio Praia Clube, na sexta-feira (15), às 21h30. No mesmo dia e horário, o Balneário Camboriú encerrará sua participação contra o Pinheiros, em São Paulo.