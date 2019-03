Dentil/Praia Clube vence Hinode Barueri fora de casa e segue na busca pela liderança da Superliga

Na noite desta terça-feira (12), no Ginásio José Corrêa, em Barueri, em partida adiada pela oitava rodada da Superliga Feminina 2018/19, o Hinode Barueri recebeu o Dentil/Praia Clube. E as visitantes levaram a melhor no confronto, com parciais de 22/25, 25/21, 22/25 e 25/27.

Com a vitória, o Praia Clube foi para 55 pontos, a 1 ponto do líder Minas com 56. Já o Barueri continua na quarta colocação, com 41 pontos.

A central Carol, foi eleita a melhor em quadra e levou o troféu viva vôlei. Mas ela entregou seu prêmio a Rosamaria, entendendo que a ponteira desequilibrou na recepção.

Na última rodada, o Praia Clube irá receber em seu ginásio, em Uberlândia, o Sesc RJ, na sexta feira (15), às 21h30. No mesmo dia e horário, o Barueri irá até São Caetano do Sul, enfrentar o São Caetano, no Ginásio Lauro Gomes.