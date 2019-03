Em jogo decisivo, Sesi-SP atropela Sada Cruzeiro e fecha primeira fase na liderança 

Neste sábado (16), aconteceu a última rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo era decisivo entre Sada Cruzeiro e Sesi-SP, pois valia a liderança da competição e a garantia de decidir a final em casa, caso alguma das duas equipes chegue lá. O Sesi-SP mostrou intensidade e venceu o jogo em 3-0 com parciais de 16/25, 26/28 e 21/25. Alan levou o troféu Viva Vôlei da partida; ele também foi o maior pontuador com 19 pontos, sendo cinco deles de bloqueio. Os paulistas terminaram a fase classificatória com 56 pontos: 20 vitórias e apenas duas derrotas. O jogo foi o primeiro da competição com direito ao "desafio" em lances de dúvida entre as equipes.

Como foi o jogo

O primeiro set começou com o Sesi-SP abrindo dois pontos de vantagem sobre o adversário, e com bloqueio em Evandro, abriu 8/11. Depois de ace do central Éder, o técnico Marcelo Mendez pediu seu primeiro pedido de tempo na partida, 9/13. Com o saque bem efetivo e aproveitando bem os contra-ataques, o time paulista rapidamente abriu sete pontos de vantagem, 13/20. Com bloqueio em cima do Filipe, Sesi-SP fechou o primeiro set em 16/25.

Sesi-SP começou o segundo set com a mesma intensidade que terminou o primeiro e rapidamente abriu dois pontos de vantagem, 5/7. Sada Cruzeiro correu atrás e conseguiu empatar o placar, 13/13. Com direito a muitos ralis e defesas, o time paulista abriu 17/20. Depois de bloqueio triplo em Luan, o Sesi-SP abriu 21/23 e obrigou o técnico Marcelo Mendez a pedir seu último pedido de tempo no set. Luan entrou e foi decisivo, empatou o set em 24/24. Alan ficou no bloqueio e Cruzeiro virou o placar, 27/26. Alan devolveu o bloqueio e fechou o segundo set em 26/28, abrindo 2 a 0 no jogo.

O terceiro set começou com as duas equipes trocando pontos, porém com o Sada Cruzeiro abusando dos erros. O Sesi-SP abriu quatro pontos de diferença, 9/13. O time paulista soube muito bem manter a boa vantagem no placar, 14/18. Filipe bloqueou Alan no simples e agitou a torcida, 16/18. Com bloqueio de Lucas Lóh no Luan, o Sesi-SP ficou pronto para fechar o set, 20/24. Com ataque de Alan, a equipe paulista fechou em 21/25 e fez 3 a 0.

Agora, nas oitavas de final, o Sesi-SP (1º) irá enfrentar o Itapetininga (8º), e o Sada Cruzeiro (2º), enfrenta o Maringá (7º). As datas e horários da partida ainda serão divulgadas.