Sesc RJ interrompe série de derrotas seguidas e vence Vôlei Ribeirão

Na noite deste sábado (16), em partida válida pela última rodada da fase de classificação da Superliga Masculina 2018/19, o São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão recebeu o Sesc RJ, no Ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. E os cariocas venceram por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 14/25, 22/25 e 22/25).

Com a vitória, o Sesc RJ terminou em 4° lugar com 39 pontos, conseguindo assim a vantagem do mando de quadra nas quartas. Já o Vôlei Ribeirão encerrou sua participação em 10° com 19 pontos e já está desclassificado da competição.

O central Tiago Barth foi eleito o melhor em quadra e levou para casa o troféu Viva Vôlei.

O adversário do Sesc RJ nas quartas de final será o Minas Tênis Clube, e o primeiro jogo será no próximo sábado (23) no ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 14h30.