Dentil/Praia Clube atropela Fluminense e sai na frente nas quartas da Superliga 

O Dentil/Praia Clube iniciou sua caminhada na fase final da Superliga Feminina. Em busca do bicampeonato, as mineiras receberam o Fluminense na noite desta segunda-feira (18) e venceram por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/19) no primeiro jogo das quartas de final. Segundo colocado na etapa classificatória, as mineiras obtiveram o direito de escolher jogar a primeira partida diante dos seus torcedores, no ginásio Praia Clube, e agora buscará a vitória no Rio que lhe renderia a classificação.

Segura na defesa e consistente no ataque, a ponteira Michelle foi eleita a melhor em quadra e ficou com o troféu VivaVôlei. Outro destaque do time de Paulo Coco foi a central Fabiana, que terminou o duelo como a maior pontuadora, com 15 pontos, sendo quatro de bloqueio.

Como foi o jogo

O Fluminense começou o jogo mais consistente e, com dois bloqueios da Lara, abriu vantagem: 3 a 1. Com boa passagem da central Carol no saque, o Praia Clube virou para 7 a 4. O confronto se manteve equilibrado até a metade do set: 13 a 13. Após um grande rally, Garay atacou pela pipe e o time de Uberlândia voltou a liderar o placar: 18 a 15. A equipe comandada pelo técnico Paulo Coco, conseguiu manter a vantagem de dois pontos e com ataque da ponteira Michelle, fechou o primeiro set em 25 a 23.

A segunda parcial começou com as duas equipes trocando pontos: 8 a 8. Com três erros seguidos do Fluminense, o Praia abriu três pontos de vantagem: 11 a 8. Com o time carioca totalmente desestruturado, as mineiras aproveitaram e dispararam no placar: 14 a 8. Com ataque da oposta americana Fawcett, o clube mineiro fechou com tranquilidade o segundo set em 25 a 17, abrindo 2 a 0 no jogo.

Assim como na etapa anterior, as mandantes começaram dominando a parcial e abriram vantagem: 10 a 6. A equipe do triângulo mineiro seguiu superior às adversárias e, no bloqueio de Carol, encaminhou o triunfo: 18 a 12. Administrando bem o placar, o Praia Clube fechou o terceiro set em 25 a 17 e ganhou o jogo por 3 sets a 0.

A próxima partida dos playoffs ocorre na quinta (21), às 21h30, no ginásio Hebraíca no Rio de Janeiro. Se o Praia Clube vencer, o time se classifica e conquistará a vaga entre as quatro melhores equipes do torneio, caso o time carioca vença, haverá um terceiro e decisivo jogo.