Sesc-RJ atropela Sesi/Bauru e força jogo decisivo

Na noite desta sexta-feira (22), o Sesc RJ enfrentou o Sesi/Bauru, pelo segundo jogo da melhor de três pelas quartas de final da Superliga Feminina 2018/19, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na capital carioca. E o tradicional time carioca venceu com facilidade por 3 sets a 0 (25/10, 25/18 e 25/19), forçando o jogo decisivo.

O Sesc entrou em quadra sabendo que a derrota eliminaria o time da competição precocemente. Por isso, entrou pressionado. Ainda mais para um time 12 vezes campeão e finalista desde a temporada 2004/05.

O primeiro set começou com o Sesc querendo provar que a derrota no primeiro jogo foi apenas um acaso. Com uma atuação impecável coletivamente, as cariocas dominaram do início ao fim. E assim, fecharam a parcial com um placar impressionante: 25 a 10.

A segunda parcial começou equilibrada. Mas, após o placar estar em 10/10, o Sesc deslanchou. Com grande atuação de Juciely, eleita a melhor em quadra, o time azul e branco fechou o segundo set: 25 a 18.

O set derradeiro começou com o Sesc determinado a empatar a série. Mas, após o placar apontar 23/13, o Bauru reagiu. Porém, tarde demais. O Sesc RJ venceu por 25 a 19.

O jogo decisivo acontecerá na próxima terça-feira (26), no mesmo ginásio do Tijuca Tênis Clube, às 21h30. Quem vencer, irá enfrentar o Dentil/Praia Clube nas semifinais.