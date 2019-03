Em tarde de Wallace, Sesc-RJ derrota Minas e garante vantagem nas quartas da Superliga

O Sesc-RJ recebeu o Fiat/Minas neste sábado (23), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Superliga Masculina 2018/19. Os cariocas venceram por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 20/25, 28/26 e 22/25. O oposto Wallace recebeu o troféu VivaVôlei.

O próximo duelo entre as equipes será na próxima quarta-feira (27), às 21h30, na Arena Minas. Caso o Sesc-RJ vença também essa partida, o time avança às semifinais. Se o Minas levar a melhor em casa, haverá o terceiro jogo, que será no Rio de Janeiro.

Resumo da partida

O jogo começou equilibrado: 9/9. De xeque, Wallace pontuou: 12/10. No ataque de Japa, o Sesc-RJ ficou perto de vencer o primeiro set: 22/20. No entanto, o Minas empatou: 24/24, o que fez Giovane pedir tempo. Mas, no bloqueio em cima de Felipe Roque, a equipe carioca deu fim à etapa, por 26 a 24.

O time mineiro teve um bom início na segunda parcial, mas rapidamente os donos da casa encostaram: 6/5. Porém, a equipe visitante abriu quatro após bloquear Wallace: 11/7. O Minas era superior no set e conseguiu sete de vantagem: 17/10. No ataque de Davy, os mineiros fecharam a etapa por 25 a 20.

Na terceira parcial, o Sesc estava melhor: 6/3. Wallace pontuou e fez 11/8. No entanto, o time visitante empatou: 15/15. Com Felipe Roque, a equipe mineira abriu dois: 22/20.

Depois foi a vez do oposto ser bloqueado e a torcida carioca ir à loucura: 24/24. Na sequência, Honorato também teve a porta fechada e era o Rio de Janeiro quem tinha o set point: 25/24. Com Wallace voando, os cariocas tinham mais um ponto do set: 27/26. Na sequência, no contra-ataque, o oposto deu números finais à etapa: 28 a 26.

Os mandantes mantiveram o alto nível no início do quarto set: 4/1. Mas o Minas reagiu e virou: 13/11. Depois foi a vez do Sesc RJ virar: 18/16. Na sequência, Davy atacou para fora e a vantagem carioca aumentou para três: 19/16.

Wallace atacou e deixou o time da casa próximo da vitória: 23/20. Também com o oposto, o Sesc RJ chegou ao match point: 24/21. No erro de saque de Flávio, os cariocas venceram por 25 a 22 e largaram na frente por uma vaga nas semifinais da Superliga.