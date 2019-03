Em jogo acirrado, Sada Cruzeiro vence Maringá e sai na frente nas quartas da Superliga

Na noite desde domingo (24), pela primeira partida da melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina 2018/19, o Sada Cruzeiro recebeu no ginásio do Riacho, em Contagem, a jovem equipe do Maringá Vôlei. E o time celeste levou a melhor em duelo muito equilibrado com a vitória por 3 sets a 2 (21/25, 25/18, 25/23, 25/27 e 17/15).

Com o triunfo, o Cruzeiro abriu vantagem na série, e precisa vencer o próximo jogo para não forçar uma terceira partida decisiva. O francês Le Roux levou para casa o troféu VivaVôlei, após fazer 6 pontos de saque.

Como foi o jogo

O jogo começou com os donos da casa mostrando o porquê são os atuais pentacampeões, abrindo logo 4/0. Mas, após tempo pedido por Alessandro Fadul, o Maringá Vôlei reagiu. Com surpreendente volume de jogo, os paranaenses viraram o marcador e fecharam o set: 25 a 21.

A segunda parcial começou com o Sada Cruzeiro pressionado. E, com grande atuação dos estrangeiros Le Roux e Sander, abriram vantagem do meio para o final do set e não deixaram escapar: 25 a 18.

O terceiro set foi acirrado do início ao fim. Os visitantes continuavam surpreendendo pelo equilíbrio na partida. Hugo e Lucas Borges eram muito consistentes nos ataques. Mas, na reta final a experiência prevaleceu, e o Cruzeiro fechou pela vantagem mínima: 25 a 23.

No quarto set, o time mineiro surpreendentemente se mostrava nervoso para fechar logo o jogo. Com isso, cometeu muitos erros. E o bom time paranaense se aproveitou e levou a partida para o tie-break: 27 a 25.

No set decisivo, o Maringá começou disposto a fazer história e abriu 9/5. Mas, Rodriguinho foi para o saque e empatou em 9/9. Na reta final, com os nervos a flor da pele teve até discussão entre as duas comissões técnicas. Logo a seguir, o Maringá Vôlei não soube aproveitar o seu match point. E contra um hexacampeão da Superliga, isso custa caro. Em ataque de Luan pela saída de rede, o Cruzeiro venceu o set e o jogo: 17 a 15.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (28), no Ginásio Chico Neto, em Maringá, às 21h30. Se o time paranaense vencer, forçará um terceiro e decisivo confronto em Minas Gerais.