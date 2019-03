Sesc-RJ faz grande partida, passa pelo Fiat/Minas e está nas semifinais da Superliga

O Sesc-RJ está nas semifinais da Superliga Masculina 2018/19. A equipe carioca passou pelo Fiat/Minas por 3 sets a 0, com parciais de 19/25, 19/25 e 22/25, nesta quarta-feira (27), na Arena Minas. O duelo foi válido pelo segundo jogo das quartas de final da competição. O ponteiro Maurício Borges foi eleito o melhor do jogo.

Na primeira partida da série, os comandados de Giovane Gávio ganharam por 3 sets a 1 no Rio de Janeiro, no último sábado (23). Com as duas vitórias, não será necessário o terceiro jogo e o time espera seu adversário, que sai do confronto entre Sesi-SP e Vôlei Um Itapetininga.

Resumo da partida

O duelo começou equilibrado: 5/5. Com Wallace explorando o bloqueio, o Sesc RJ abriu dois: 10/8. Também com o oposto, a equipe carioca fez 16/14. No ataque de Maurício Souza, os visitantes fecharam o set em 25 a 19.

O time de Giovane manteve o bom ritmo na segunda etapa: 5/3. No ace de Wallace, o Sesc RJ chegou a 15/11. Com outro ponto de saque, dessa vez de Maurício Souza, os cariocas chegaram ao set point: 24/18. Para abrir 2 a 0, Tiago Barth deu números finais à parcial: 25 a 19.

O terceiro set teve início bem disputado: 8/8. Porém o Minas abriu dois: 15/13. No entanto, com uma bola para fora de Bob, o placar estava empatado novamente: 16/16.

No contra-ataque, Maurício Borges deixou o Sesc RJ com dois de vantagem em momento importante do jogo: 23/21. Também com o ponteiro, os cariocas pontuaram e venceram a etapa por 25 a 22, avançando às semifinais da Superliga.