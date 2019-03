Vôlei Renata supera EMS Taubaté Funvic com autoridade e força jogo decisivo

Na noite desta quarta-feira (27), pelo segundo jogo da série em melhor de três, pelas quartas de final da Superliga Masculina 2018/19, o Vôlei Renata recebeu o EMS Taubaté Funvic, no Ginásio do Taquaral, em Campinas-SP. O time da casa precisava vencer para forçar o jogo decisivo, e assim conseguiu. Vitória por 3 sets a 1(parciais de 25/23, 20/25, 25/15 e 25/20.

O Vôlei Renata sabia que tinha uma tarefa difícil. Afinal, tinham a obrigação de ganhar um time com jogadores como: Lucarelli, Lucão e Vissotto. Douglas Souza, com dores, não atuou como titular. Por isso, o time campineiro apostou nos saques de Vini, Vaccari e Temponi. Este, foi eleito o melhor em quadra, ganhando o troféu Viva Vôlei.

Resumo da Partida

​​​​​​O duelo começou equilibrado, com as equipes alternando os pontos. Após dois bloqueios seguidos de Lucarelli, o Taubaté abriu 3 pontos. Mas, logo após o pedido de tempo, o Vôlei Renata empatou o marcador. Vaccari fez o ace que decidiu o primeiro set: 25 a 23.

No segundo set, a partida continuava equilibrada. Porém, na reta final o Taubaté deslanchou. E venceu por 25 a 20.

A terceira parcial foi totalmente dominada pelos mandantes. Com grande atuação de Temponi, em todos os fundamentos, e superioridade no volume de jogo, o Vôlei Renata fechou com vantagem considerável: 25 a 15.

O quarto set iniciou com o Vôlei Renata querendo dar o troco da derrota no primeiro jogo. Após o placar apontar 15/9, os visitantes reagiram nos saques de Athos. Porém, não teve jeito. O time da casa, o apoio da torcida, fechou o set em 25 a 20, forçando assim o jogo decisivo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (29), no Ginásio do Abaeté, em Taubaté-SP, às 19h. O vencedor do confronto se classificará para as semifinais, contra o vencedor de Sada Cruzeiro e Copel Telecom Maringá.