Isac brilha, Sada Cruzeiro vence Maringá e vai às semis da Superliga

O Sada Cruzeiro derrotou o Copel Telecom Maringá, por 3 sets a 0 (19/25, 21/25 e 17/25), na noite desta quinta-feira (28). Com o resultado, o time mineiro se classificou para às semifinais da Superliga Masculina de vôlei.

Eleito por votação popular, o troféu VivaVôlei ficou com o ponteiro Sander, porém o maior pontuador da partida foi o central Isac, também da Raposa, com 15 pontos, sendo quatro deles de bloqueio.

O jogo

O jogo começou bem acirrado, até que o Sada Cruzeiro abriu três pontos de vantagem, e obrigou o técnico do Maringá a pedir seu primeiro tempo no set, 7/10. Rodriguinho abriu 11/15. Com o jogador inspirado, o Sada pontuou mais uma vez, abrindo 17/22. O americano Taylor Sander fechou o primeiro set em 19/25.

O Maringá abriu dois pontos de vantagem logo no começo do segundo set, 5/3. Com bloqueio do central Isac, o Cruzeiro virou o placar, 9/10. Em ponto de saque do jogador Hugo, o Maringá empatou, 13/13. Os donos da casa sentiram a pressão e começaram a errar, o time mineiro aproveitou e com bloqueio duplo de Evandro e Isac, abriram 13/17. A equipe maringaense não se entregou e encostou no placar fazendo 19/20. Com ponto do central Isac, o Sada fechou a segunda parcial em 21/25.

O Sada Cruzeiro voltou para o terceiro set com força total e rapidamente abriram 4/11. Com o bloqueio funcionando muito bem, os visitantes continuaram à frente do placar, e com Isac pelo meio fizeram 11/17. Sander na paralela fez 13/21 e deu tranquilidade pro time da raposa fechar o set em 17/25 e vencer o jogo por 3 a 0.

O time azul celeste busca seu sétimo título da sua história, sendo que venceu seis deles seguidamente. Agora o clube mineiro espera pelo último e decisivo jogo entre Taubaté x Campinas para conhecer o seu adversário na semifinal da Superliga Masculina de vôlei.