EMS Taubaté Funvic vence Vôlei Renata e se classifica às semifinais da Superliga

Na noite desta sexta-feira (29), pela partida decisiva das quartas de final da Superliga Masculina 2018/19, o EMS Taubaté Funvic recebeu o Vôlei Renata, no Ginásio do Abaeté, em Taubaté-SP. E o time da casa de aproveitou do mando de quadra para vencer a partida e passar de fase. Triunfo por 3 sets a 1(parciais de 25/18, 25/17, 23/25 e 25/13).

O EMS Taubaté Funvic entrou em quadra pressionado, devido ao revés da última partida. Sabia que não seria permitido mais uma partida ruim.

Resumo do Jogo

O primeiro set teve nome e sobrenome: Leandro Visotto. O oposto foi perfeito. Fez 11 pontos, e em todos os fundamentos. Crucial para vencer o set em 25 a 18.

O segundo set foi novamente dominado pelo time da casa. Porém, o destaque foi outro: Lucarelli. Assim como Visotto na parcial anterior, o ponteiro da seleção brasileira foi determinante para a vitória no segundo set: 25 a 17.

O terceiro set começou com vantagem para o Taubaté novamente. E, coincidentemente, o destaque também se alterou. Facundo Conte, vencedor do Troféu Viva Vôlei após fazer 23 pontos no jogo, estava disposto a fechar logo a partida. Porém, não contava com uma reação espetacular dos visitantes. Após passagem no saque de Vini, o time campineiro virou o set e venceu, dando esperanças à sua torcida: 25 a 23.

A quarta parcial foi o mais desequilibrado de todos. Dessa vez sem um destaque individual, o EMS Taubaté Funvic foi superior coletivamente e não deu chances ao adversário. Venceu o set, o jogo e se classificou para as semifinais: 25 a 13.

O EMS Taubaté Funvic volta às quadras no próximo sábado (06), contra o Sada Cruzeiro, no Ginásio Riacho, em Contagem-MG, às 21h30, pelo primeiro jogo das semifinais. O Vôlei Renata está eliminado da competição.