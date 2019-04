 Sesi-SP domina partida, vence Sesc-RJ e abre vantagem na semifinal da Superliga

Neste sábado, o Sesi-SP recebeu na Vila Leopoldina o Sesc-RJ pela primeira partida da semifinal da Superliga Masculina de vôlei. Com um jogo bem consistente, saque e bloqueio eficientes, a equipe da casa venceu o confronto em sets diretos com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, abrindo vantagem na melhor de cinco jogos.

O troféu VivaVôlei ficou com o ponteiro Lucas Lóh, porém os maiores pontuadores foram Alan e Lipe, ambos da equipe do Sesi, com 12 pontos cada um.

Como foi o jogo

O duelo começou bem acirrado com as equipes trocando pontos e abusando dos pedidos de desafios, 8/8. Depois de erro de saque do oposto Wallace e contra-ataque do Sesi, a equipe paulista abriu 19/17, obrigando o técnico Giovani a parar o jogo. O Sesc-RJ não se entregou e com erro de Lucas Lóh, a equipe carioca empatou a parcial, 22/22. Porém, com Gustavão pelo meio, o Sesi-SP fechou o primeiro set em 25/23.

A segunda etapa começou com o Sesi muito nervoso e dando pontos de graça para a equipe carioca. Depois de dois erros do time paulista o Sesc-RJ fez 3/4. Com bloqueio simples do oposto Wallace no Lipe, os visitantes empataram o placar: 7/7. Após boa passagem do levantador Thiaguinho pelo saque, os comandados de Giovani abriram 13/16.

O levantador William também teve uma boa passagem pelo saque e virou o jogo para os paulistas: 18/17. Com bloqueio de Lucas Lóh em Wallace, os donos da casa aumentaram a vantagem: 21/19. O Sesc-RJ não desistiu e buscou o placar, 22/22. Com ponto do Lipe, o Sesi-SP fechou o segundo set em 25/23 e fez dois sets a zero.

As duas equipes começaram o terceiro set trocando pontos: 10/10. Com boa passagem do central Éder pelo saque, o Sesi-SP abriu 12 a 10. Com contra-ataque de Alan pela equipe paulista, a vantagem aumentou: 16/13. Os donos da casa souberam administrar a diferença a favor no placar e encaminhou a vitória na partida: 22/17. Com erro da equipe carioca, os paulistas fecharam o terceiro set em 25/19 e fez três sets a zero.

A segunda partida pela semifinal entre as equipes, será na próxima terça-feira (9) às 19h, no Ginásio Tijuca Tênis Clube.