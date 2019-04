Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube iniciam decisão inédita da Superliga

A Superliga Feminina está chegando em sua parte final e colocará frente à frente os dois melhores times da temporada. Primeiro e segundo colocados na primeira fase, Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube se enfrentam nesse domingo (21), no Mineirinho, pelo jogo um da final do torneio nacional. Na comemoração dos 25 anos da Superliga, esta será uma decisão inédita entre dois times mineiros.

Sem conquistar o título há 17 anos, o Minas aposta na temporada mágica para voltar a levantar o troféu. Com jogo consistente, a equipe de Belo Horizonte já acumula as conquistas do Campeonato Mineiro, Copa Brasil e Sul-americano, todos contra o rival Praia. Além disso, o time ainda conseguiu o vice-campeonato no Mundial de Clubes.

Para o técnico Lavarini, o sucesso do time se dá pelo fato da equipe ter abraçado o seu "jogo italiano".

"Eu acredito que elas aceitaram a minha proposta de tentar fazer um jogo mais rápido, de forma agressiva. Mas, digo e repito, a principal diferença em ter dado certo foi porque as propostas do meu trabalho se encaixaram com as características e motivações das meninas”.

Campeão da Supercopa, o Praia Clube vai agora em busca do seu segundo título de Superliga. Apesar do retrospecto negativo na temporada, o time deixou boa impressão no último confronto entre os dois, quando venceu o Minas por 3 a 2 em Belo Horizonte.

Para o técnico Paulo Coco, as principais armas da equipe de Uberlândia são a força da equipe e o jogo coletivo.

"A gente sabe que, para vencer um campeonato desse porte, tem que ter uma equipe muito forte. Sofremos um pouco no início dessa temporada até elas entenderem que a força da equipe é maior que a força individual”.

Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Minas conquistou o direito de decidir a série final em casa. Desta forma, a equipe minastenista abre a decisão jogando no Mineiro, neste domingo às 11h. No dia 26 de maio, é a vez do Praia jogar diante da sua torcida, no Sabiazinho. Caso necessário, o terceiro duelo será novamente no Mineirinho, no dia 3 de maio.