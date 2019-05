 Sesi-SP vence EMS Taubaté Funvic e campeão será decidido no quinto confronto

Na noite deste sábado (04), no Ginásio de Suzano, em São Paulo, em jogo válido pelo quarto confronto entre Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic, o time do interior precisava de uma vitória para conquistar o título da Superliga Masculina 2018/19, mas o time da capital paulista não deixou, vencendo por 3 sets a 1 (parciais de 22/25, 23/25, 25/18 e 21/25).

O Taubaté entrou em quadra com sua torcida na expectativa pelo título. Mas o time não convenceu em quadra. Sem conseguir êxito no saque e bloqueio, foram nos pontos de Lucarelli que o mandante se mantinha vivo na partida.

O Sesi entrou em quadra pressionado, sabendo que a vitória era obrigação para seguir vivo. Com grandes atuações de​​​​​ Alan e Lipe, este o vencedor do Troféu VivaVôlei, o objetivo foi alcançado. E assim, o jogo 5 e decisivo está confirmado.

Resumo da Partida

A partida começou equilibrada. Com os levantadores recebendo as bolas na mão, as defesas não tinham o que fazer. Até que na parcial 15/15, Lipe foi para o saque. E assim o Sesi abriu 18/15. Até o final, o time seguiu melhor e venceu o set: 25 a 22.

A segunda parcial foi igualmente lá e cá. Com as equipes se alternando no placar, os técnicos demoraram a pedir os tempos técnicos. No momento decisivo, o levantador reserva Evandro fez um ace e decidiu: 25 a 23.

A terceira etapa foi a primeira em que um time se desgarrou no placar. Após as entradas de Athos e Abouba​, o Taubaté reagiu na partida, e Lucarelli não ficava sobrecarregado. Após Athos fazer dois aces seguidos, a parcial ficou em 21/14, e a vantagem se manteve até o final: 25 a 18.

O quarto set foi equilibrado no início. Os opostos Leandro Visotto e Alan comandavam as equipes com pontos sensacionais. Mas no momento decisivo, o Sesi prevaleceu novamente. Após a parcial estar empatada, o visitante fez um ponto de bloqueio e um de saque seguidamente. E fechou o set e o jogo: 25 a 21.

O quinto e decisivo jogo será no próximo sábado (11), no mesmo ginásio de Suzano, às 21h30. Mas desta vez, ficará dividido meio a meio para as torcidas. Agora não tem mais conversa. Quem vencer será o grande campeão da Superliga Masculina 2018/19!