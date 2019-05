Campeão da Superliga, ponteiro Facundo Conte é anunciado pelo Sada Cruzeiro

O Sada Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação do ponteiro argentino Facundo Conte, de 29 anos. O jogador foi campeão da Superliga Masculina na última temporada, pelo Taubaté, e foi um dos destaques do time paulista.

Conte saiu dos taubateanos em boa fase, muito querido pela torcida, que inclusive nos jogos da final da Superliga levou cartazes com a frase "Fica, Conte". Na quinta e decisiva partida, o ponteiro foi um dos maiores pontuadores do jogo, com 19 pontos. Agora no Cruzeiro, o argentino projeta uma temporada ainda melhor.

"Para mim foi incrível vencer a Superliga e acredito que posso ter uma temporada ainda melhor. Eu queria muito permanecer no Brasil, e agora, jogando no Sada Cruzeiro, vou tentar fazer ainda mais. Acredito nisso, em fazer sempre melhor, e fazer o máximo possível para ajudar o time a ganhar. E ainda vou jogar com o Marcelo Mendez, o que me deixa muito feliz e vai facilitar bastante o trabalho também na seleção", destacou.

Além de treinar a equipe estrelada, Marcelo Mendez também é técnico da Argentina. Também nesta sexta (17), Marcelo anunciou a convocação da seleção argentina para a Liga das Nações, que contou com a presença da nova estrela celeste.

A Raposa terminou a última Superliga sendo eliminada para o Taubaté nas semifinais da competição. Para a próxima temporada, além de Conte, o clube já anunciou as contratações do ponteiro Gord Perrin, do central Otávio e do líbero Lukinha.

Histórico de clubes de Facundo Conte

Taubaté (2018/19), Shanghai, China (2016/17 a 2017/18), Skra Belchatow, Polônia (2013/14 a 2015/16), Dinamo Krasnodar, Rússia (2012/13), San Giustino/Monza Milano, Itália (2011/12), Macerata, Itália (2010/11), Zinella Bologna, Itália (2009/10), Catania, Itália (2007/08 a 2008/09), Club Ciudad, Argentina (2006/07).