Exclusivo: Mendez compara vôlei argentino ao brasileiro e critica baixo aproveitamento da base

Neste sábado (16), o treinador argentino Marcelo Mendez analisou o vôlei brasileiro e fez uma breve comparação com o esporte que também é popular na Argentina. Além disso, ele criticou a baixa valorização das categorias de base neste esporte no Brasil. Atualmente, Mendez comanda o Sada Cruzeiro e a Seleção Argentina.

Em entrevista à VAVEL Brasil, Marcelo declarou que gosta do vôlei brasileiro desde a época que não tinha nenhum trabalho profissional no país, disse que os jogadores do Brasil são mais preparados fisicamente enquanto os atletas da Argentina tem um domínio técnico maior e opinou sobre alguns pontos negativos.

"Sempre gostei e acompanhei muito o vôlei brasileiro, mesmo antes de começar a trabalhar aqui no Brasil. Sempre procurei ter, nos times que fui treinador, jogadores brasileiros. Uma das coisas que destaco são os centrais, principalmente no quesito ataque. O que é preciso mudar é o trabalho de base. São poucos os clubes que realmente investem na base e procuram formar atletas e pessoas. A diferença entre o argentino e o brasileiro, no geral, é o físico. O brasileiro tem mais facilidade de ganhar força, então, tem o instinto de jogar um vôlei mais agressivo. Por outro lado, o argentino tem um domínio da bola muito bom, tecnicamente, e também no quesito de atitude o jogador argentino é bom. Mas, para ganhar no vôlei de alto nível, não alcança somente com o ser só bom tecnicamente. É preciso jogar de uma forma agressiva também. Isso facilita o processo", disse Marcelo Mendez, treinador do Sada Cruzeiro, à VAVEL Brasil.

No futebol, é normal trocar o comando técnico frequentemente. Por diversos motivos, desde baixo rendimento até questões pessoais. Isto não é diferente em outros esportes. Na opinião de Marcelo Mendez, essas mudanças atrapalham o desenvolvimento dos projetos e deixam os clubes longe de atingir as suas metas.

"Penso que, para conseguir os objetivos que um clube quer atingir, é preciso acreditar no processo. Os treinadores precisam de tempo para montar projetos estáveis. Uma vez o Guardiola disse: 'Contratar um grande treinador não garante êxito, mas sim consegue garantir um trabalho. Não existe fórmula para a vitória. Ganhar não é uma escolha, o estilo sim'. O Vittorio Medioli sempre confiou no em nós e conseguimos responder com resultados positivos ao longo destes anos", opinou o argentino.

Na temporada 2019/20 da Superliga, o Sada Cruzeiro disputou apenas duas partidas. Ganhou do Vôlei Ribeirão, fora de casa, por 3 a 1 e venceu, em casa, o América-MG por 3 a 0. Na próxima quarta-feira (20), o Sada Cruzeiro enfrentará o Vôlei Itapetininga em São Paulo. O jogo será válido pela terceira rodada do campeonato nacional.

"Os objetivos e expectativas são os de sempre: vamos procurar sermos competitivos em todos os campeonatos e brigar pelos títulos. A Superliga é muito equilibrada já que o Brasil conta com bons jogadores. Isto, acrescentando aos times que contrataram jogadores que vêm de fora, a torna uma das três melhores ligas do mundo. A briga em todas as frentes significará um belo espetáculo", analisou Marcelo Mendez.

Marcelo está no Sada Cruzeiro desde 2009 e já conquistou diversos títulos no clube mineiro, entre eles: Mundial de Clubes (2013,2015 e 2016), Superliga (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Sul-Americano (2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019) e muitas outras conquistas. Um trabalho longo e vitorioso.