Sem dificuldades, Cruzeiro derrota Sesc-RJ pela Superliga

O Cruzeiro derrotou o Sesc-RJ nesta quarta-feira (27), por 3 sets a 0, (parciais de 25/17, 25/21 e 25/20) no ginásio do Riacho, em Minas Gerais, em jogo adiantado pela sétima rodada da Superliga Masculina, devido ao Mundial de Clubes, que será disputado pela equipe celeste a partir de 3 de dezembro. O levantador Fernando Cachopa recebeu o troféu Viva Vôlei.

O time de Marcelo Mendez assumiu a liderança provisória da Superliga, já o de Giovane, segue em terceiro lugar, com dois jogos a mais que o quarto colocado, Sesi-SP.

O próximo compromisso das equipes, válido pela quinta rodada, será neste sábado (30). O Cruzeiro enfrenta o Campinas, às 18h; já o Sesc-RJ tem pela frente o Minas, às 21h30.

Resumo da partida

O Cruzeiro teve bom início: 6/1. Com a mão trocada, Martinez diminuiu: 8/4. No bloqueio de Evandro, a equipe celeste aumentou a vantagem: 12/7. Após um erro de saque de Maurício, o time mineiro chegou a oito pontos de diferença: 18/10. Com outro erro do ponteiro, o Cruzeiro venceu o set por 25 a 17.

A segunda etapa começou equilibrada: 4/4. No ataque de Evandro, o Cruzeiro abriu três pontos: 10/7. Com Conte, a vantagem chegou a cinco: 15/10. No erro de saque de Maurício, a equipe mineira ficou mais perto da vitória na segunda parcial: 20/16. No ataque de Perrin, o time de Marcelo Mendez chegou ao set point: 24/20. Com Evandro, os donos da casa abriram 2 a 0 no jogo: 25 a 21.

O início do terceiro set foi equilibrado: 4/4. Após bom saque de Wallace, o Sesc-RJ abriu dois pontos: 6/4. No ataque para fora de Conte, a equipe carioca voltou a ter dois de vantagem: 12/10.

No entanto, no contra-ataque, Perrin colocou o Cruzeiro na frente do placar: 15/14. Otávio fechou a porta para Flávio e a diferença aumentou: 17/15. Na pipe, Perrin fez 20/16. Por fim, Evandro explorou o bloqueio e terminou a parcial e o jogo: 25 a 20.