Brendle é eleito melhor jogador da partida e dispara: "o líbero ser reconhecido é mais difícil"

Peça fundamental para a vitória do Sesc-RJ contra o Ponta Grossa-PR neste sábado (21), em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, Thiago Brendle descreveu o sentimento de ser eleito o melhor da partida e opinou sobre o seu desempenho no duelo. A equipe carioca ganhou 3 sets a 0, em casa, em partida válida pela Superliga.

"O líbero ser reconhecido o melhor da partida é muito difícil mesmo, geralmente, os atacantes se destacam mais. Por isso, o meu compromisso com o time se baseia em ter regularidade e grandes atuações. O que eu quero é a cada partida construir muito bem, ter aproveitamentos muito bons e somar para que juntos possamos conseguir a vitória. Então, este é o meu papel. Sempre ter regularidade e alto nível. Produtividade! Isto eventualmente vai me dar um prêmio 'Viva Vôlei' ou outro. Hoje é um dia especial, onde consegui receber este troféu que é algo mais difícil. É um momento de muita alegria, ele veio para coroar essa folga de final de ano e esta vitória para encerrar 2019", disse.

O Sesc-RJ suou a camisa para conseguir vencer a equipe do Paraná. As parciais do duelo, foram: 25-23, 26-24 e 25-20. No primeiro set, os mandantes saíram atrás no placar e ao longo do confronto foram construindo e controlando a vantagem. Durante a entrevista, o líbero analisou o Ponta Grossa-PR.

"A nossa equipe sabia as dificuldades que iríamos enfrentar. O Ponta Grossa também fez jogos fortes contra outras grandes equipes, então, nossa equipe mobilizou-se e se comprometeu a lutar e em momento algum fraquejou ao ganhar a partida por 3 a 0. O time fez por merecer, conquistou o objetivo e também fui reconhecido o melhor da partida. O que realmente importa são os três pontos que nos ajudam na construção do campeonato e encontrar um padrão de jogo em alto nível. O nosso time está de parabéns, estamos partindo para um recesso, vamos descansar, nos recuperar e logo mais estamos de volta à rotina de trabalho", dissertou.

O próximo compromisso do Sesc-RJ na Superliga será no dia 8 de janeiro, quando enfrenta o Ribeirão Preto-SP. A partida será realizada no Tijuca Tênis Clube, zona norte do Rio de Janeiro, às 19h30 (horário de Brasília).