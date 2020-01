Com tranquilidade, Osasco-Audax derrota Valinhos pela Superliga 

No inicio dessa terça-feira(14), o Osasco Audax recebeu no Ginásio do Liberatti a equipe do Valinhos pela última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei. As donas da casa que vieram de vitória fora de casa sobre o Minas, atual campeão da competição, entrou em quadra em busca de mais uma vitória.

Com o apoio da sua fanática torcida, a equipe osasquense não tomou conhecimento do adversário e venceu com parciais de 25/12, 25/17 e 25/20. A líbero Camila Brait fez uma excelente partida e foi eleita a melhor jogadora em quadra levando o Troféu Viva Vôlei pra casa.

Com a vitória, Osasco-Audax terminou o primeiro turno em 4º lugar e irá enfrentar a equipe do Sesi-Bauru na Copa Brasil.

A partida

Osasco começou o primeiro set propondo o seu jogo e com ace da central Mara fez 6/2. Com saque e bloqueio muito bem ajustados, as donas da casa facilmente abriram 14/5. Aproveitando muito bem os contra-ataques e administrando a vantagem, Osasco encaminhou a vitória no set, 20/6. Depois de dois bloqueios pra cima da Jaque, o Valinhos tentou uma recuperação, porém, Osasco não deu brecha e fechou o primeiro set em 25/12.

No inicio do segundo set Osasco manteve seu alto nível e com bloqueio da ponteira Jaqueline, fez 7/3. Jogando na frente do placar, o time osasquense aproveitou os erros do adversário e aumentou a vantagem pra 18/9. Com o técnico Luizomar colocando Bjelica e Vanessa no jogo, a recepção do time da casa caiu e Valinhos tentou encostar no placar, 23/16. Na china com Adri, Osasco fechou o segundo set em 25/17 abrindo 2 sets a 0.

Pela primeira vez no jogo Valinhos ficou a frente do placar, 1/2. Mais solto no ataque a equipe visitante abriu 3/5. Com bloqueio de Karine na oposta Casanova, Valinhos fez 8/10 obrigando o técnico Luizomar de Moura a fazer seu primeiro pedido de tempo. No contra-ataque com a ponteira Jaqueline, Osasco empatou 13/13. O jogo se manteve equilibrado, 19/19. Com boa sequencia no saque da ponteira Ellen, o time osasquense abriu 22/19 no momento mais importante do set. Com erro adversário Osasco fechou o terceiro set em 25/20 vencendo a partida poe 3 sets a 0.