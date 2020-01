De virada, Osasco-Audax vence São Caetano e engrena na Superliga 

Nessa sexta-feira (17), no Ginásio Lauro Gomes ocorreu o jogo entre São Caetano e Osasco-Audax válido pela 12ª rodada da Superliga feminina de vôlei. A equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura venceu a partida com parciais de 25/23, 12/25, 22/25 e 21/25.

O técnico osasquense realizou mudanças no time titular, colocando a levantadora Pri Heldes e a oposta Bjelica de ponteira, além da central Adri no lugar da Bia. A ponteira Jaqueline foi eleita pela comissão técnica a melhor jogadora da partida, porém passou o Troféu VivaVôlei para a central Adri que também fez uma belíssima partida. A oposta Casanova foi a maior pontuadora do jogo com 20 pontos.

Com o resultado, a equipe de Osasco-Audax se manteve na 4ª posição da tabela do campeonato nacional com 26 pontos. Já o São Caetano estacionou na 11ª colocação com apenas 4 pontos e ainda segue em busca da sua primeira vitória na Superliga 2019/2020.

Na próxima rodada, o Osasco irá visitar a equipe do Pinheiros no dia 24/01 às 20h. O São Caetano tem pedreira pela frente e recebe o atual vice-colocado, Praia Clube, em casa no dia 25/01 às 19h.