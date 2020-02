Fora de casa, Minas derrota Sesc RJ pela Superliga

O Fiat/Minas derrotou o Sesc-RJ neste domingo (9), por 3 sets a 1, em parciais de 20/25, 21/25, 25/21 e 19/25, no Tijuca Tenis Clube, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do returno da Superliga Masculina. O ponteiro Lazo foi eleito o melhor do jogo.

Na próxima rodada, o Sesc-RJ tem pela frente o Apan Blumenau, enquanto o Fiat/Minas enfrenta o Sada Cruzeiro.

Resumo da partida

O jogo começou equilibrado: 4/4. O Sesc abriu dois de frente após bom saque de Ademar: 6/4. Mas, depois de um bloqueio em cima de Maurício Borges, o Minas deixou tudo igual: 13/13. Em mais um bloqueio, a equipe mineira virou: 17/16.

No ataque de Honorato, os visitantes conseguiram três de vantagem: 21/18. Após um erro de recepção, o Minas chegou ao set point: 24/19. Com Davy, o time mineiro fechou a etapa em 25 a 20.

O Sesc iniciou bem a segunda parcial: 3/0. No entanto, no ataque de Lazo, os mineiros empataram: 4/4. Em um ace de Davy, o Minas virou: 5/4.

Com Lazo, a equipe visitante marcou mais um ponto: 13/9. O time mineiro se distanciava no placar e encaminhava a vitória no segundo set: 18/14. Após um erro do Sesc, o Minas fez 20/15. No ataque de Davy, os visitantes chegaram ao set point: 24/19. Com um erro de saque de Wallace, os mineiros venceram a etapa por 25 a 21.

A terceira parcial começou equilibrada: 5/5. No bloqueio em cima de Davy, o Sesc conseguiu estar à frente do placar: 12/11. Após mais um bloqueio em cima do oposto mineiro, os cariocas conquistaram boa vantagem: 17/14.

No ataque de Flávio, os donos da casa chegaram ao set point: 24/21. Na sequência, o Sesc deu números finais à etapa: 25 a 21.

O Minas começou melhor a quarta parcial: 6/3. No ataque de Honorato, os mineiros pontuaram: 12/9. De segunda, Rodrigo deixou o time visitante próximo da vitória: 17/13. No bloqueio, Honorato aumentou a vantagem mineira: 21/15. No ataque de Lazo, o Minas venceu o set por 25 a 19 e levou a vitória na partida por 3 sets a 1.