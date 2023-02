Wallace é suspenso pelo Conselho de Ética do COB após post de tiros em Lula

A situação do oposto do Sada Cruzeiro, Wallace, continua complicada. Após postar em suas redes sociais que daria tiros no Presidente da República, Lula, o atleta acumula suspenções e multas. Agora foi a vez do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), suspender provisoriamente o atleta.

Ney Bello, relator do caso, orientou que o jogador deve ser suspenso até a análise total do processo. A decisão do Órgão Independente tem efeito imediato.

"No caso em análise, as ofensas, as incitações ao crime e as ameaças - ainda que algumas delas veladas já que postas em forma de pergunta ou interpretáveis por se tratar de imagem - foram todas elas praticadas contra a autoridade máxima do país, que ocupa o posto em razão de processo eleitoral democrático e escorreito. Fica justificada processualmente, dessa forma, a intervenção da Advocacia Pública nesse feito. Assim, fica acolhida a participação processual da Advocacia Geral da União nos termos solicitados. Demais disso, é importante analisar o ato - confessadamente praticado - para fins de aplicação de medida emergencial", diz o parecer, que encerra com a suspensão.

"Por tal razão, deve o atleta Wallace Leandro de Souza ser cautelarmente suspenso de todas as atividades esportivas do sistema COB - consequentemente de suas afiliadas - até a finalização desse procedimento."

Wallace terá cinco sias para se defender

O parecer do Conselho de Ética ainda cita nomes como Pelé, Roberto Dinamite,, Maria Esther Bueno e Maria Lenk para dar base à decisão. De acordo com o documento, Wallace terá cinco dias úteis até o recebimento do parecer para apresentar sua defesa.

"Para além, o atleta, mais ainda o atleta olímpico, e sobretudo os campeões olímpicos devem ter em mente que a sua conduta reflete na sociedade de maneira diferenciada, na medida em que o esporte - desde a Grécia antiga e presente no conceito previsto nos ideais do Barão de Coubertin - tem a função de realizar princípio éticos e morais de toda uma coletividade. Mais que isso, o atleta campeão olímpico exerce influência em toda a juventude, que através do esporte vê em seus ídolos um exemplo a ser seguido. Adolescentes observam o atleta com admiração e respeito, e talvez seja esse o único posto - salvaguardada a ficção no cinema - onde heróis são educativos, construtivos e fazem bem para o ideário de um povo", relata o trecho do parecer.

Na última quarta-feira (1º), a Advocacia-Geral da União (AGU), por meio de uma nota oficial, solicitou um processo contra Wallace de Souza e pediu pena máxima, com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte.