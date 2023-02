Time feminino de vôlei é vítima de terremoto na Turquia

O time feminino do Hatay, clube de vôlei, foi vítima do grave terremoto que aconteceu na Turquia. No total, 14 jogadoras da equipe estão desaparecidas. Segundo a imprensa local, ainda não foram divulgados informações sobre o estado de saúde das atletas.

Time masculino faz campanha para encontrar companheiras

O time masculino do clube turco segue fazendo campanha para qualquer informação. Jogadores e jogadoras do Hatay moravam no prédio que desabou, e, ao todo, tem mais de 1600 mortes no país. Ex-jogadora da seleção brasileira que hoje atua no Kuzeyboru, Bia, contou que precisou deixar o apartamento onde morava.

"É uma situação que deixou todo mundo muito nervoso. Confesso que na segunda vez deu bastante medo. Mas depois ficou tudo bem, eu estou bem, meu prédio está bem, minha cidade está bem. Mas em outras cidades a situação foi bem grave" disse Bia.

Outras jogadoras que moram em Istambul não sofreram impacto

Gabi, do Vakifbank, Macris e Ana Cristina, por sorte estavam em Istambul, capital do país que sofreu menos impacto. Conforme informações, há também um time masculino de vôlei que estava em um hotel que veio à desabar. Três atletas foram resgatados, no entanto, outros três seguem desaparecidos.

Um tremor de magnitude 7,8 atingiu uma cidade na região central da Turquia, perto da fronteira com a Síria nesta segunda-feira. Na Turquia, 1.014 morreram, segundo o último balanço do governo; na Síria, foram 592, segundo a agência de notícias Sana. Segundo relatos, o tremor durou mais de um minuto e meio. Mais de 40 réplicas foram registradas desde o terremoto principal, a última delas de magnitude 7,7. O terremoto deixou um rastro de destruição nos dois países, e milhares de pessoas estão desaparecidas