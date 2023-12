Sada Cruzeiro perde para Halbank e é eliminado do Mundial de Clubes

Na manhã desta sexta-feira (8), o Sada Cruzeiro enfrentou o clube turco Halbank e foi superado por 3 sets a 0 (26x24; 25x18; 28x26). Com o resultado, o Sada Cruzeiro está eliminado do Mundial de Clubes na primeira fase.

O Sada Cruzeiro possui uma vitória e soma apenas dois pontos em dois jogos no Mundial. A vitória e os pontos, conquistados contra o Suntory Birds, não foram suficientes para manter a celeste dentro da zona de classificação.

Após perder por 3 sets a 0 na estreia, contra o Suntory Birds, o Halbank jogou uma espécie de quartas de final contra o Sada Cruzeiro e levou a melhor. A equipe soma uma vitória e três pontos e se classifica em segundo lugar no grupo para as semifinais.

A equipe mineira volta à quadra no sábado (16) contra o Vôlei Renata, em casa, às 21h30. O Halbank aguarda a definição do outro grupo para conhecer o adversário das semifinais, que muito provavelmente será o Perugia.

Sada Cruzeiro x Halbank

O Sada Cruzeiro começou a partida jogando bem. A celeste chegou a abrir quatro pontos de frente no placar (16x12) e encaminhava-se para vencer o primeiro set. Porém, na casa dos 20 pontos, o time brasileiro passou a errar muito. O clube turco, junto a Ngapeth, aproveitou o momento de fragilidade e virou o placar para 26x24.

Abalados, os jogadores do Cruzeiro não conseguiram manter a agressividade no segundo set. O Halbank foi melhor e dominou a segunda parcial, abrindo e mantendo uma importante vantagem do início ao fim.

O time turco manteve a postura agressiva no terceiro e decisivo set. O Halbank conseguiu marcar os principais jogadores da raposa e não deixou com que o time jogasse solto, apesar do equilíbrio. No set da morte, melhor para o Halbank, que confirmou a vitória e a classificação para a próxima fase.

Ngapeth foi o maior pontuador da partida com 16 pontos, Nimir vem logo em seguida com 15. Pelo Sada Cruzeiro, Miguel López marcou 12 vezes.