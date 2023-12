Jenna Gray lesiona tornozelo e está fora do Mundial de Clubes de Vôlei

Na manhã desta terça-feira (12), a levantadora do Gerdau Minas, Jenna Gray, lesionou o tornozelo direito em um treino preparatório para o Campeonato Mundial de Clubes em Hangzhou, China. Devido à lesão, a atleta está fora do torneio.

Durante um treino coletivo, Jenna Gray caiu em cima do pé da oposta Kisy e torceu o tornozelo, imediatamente caindo no chão e sentindo muita dor.

Por meio de uma nota oficial, o Minas Tênis Clube informou que a norte-americana foi levada a um hospital da região e teve uma lesão ligamentar confirmada, acompanhada por uma pequena fratura óssea.

O Minas Tênis Clube informa que a levantadora Jenna Gray sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino desta terça-feira (12/12), realizado no Yellow Dragon Sports Center, em Hangzhou, China.

A atleta do Gerdau Minas foi encaminhada para um hospital local e, após a realização de exames de imagem, teve confirmada a lesão ligamentar com uma pequena fratura óssea. Jenna seguirá sob os cuidados do departamento médico do Minas e está fora do Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 13 e 17 de dezembro.

O Minas estreia na quarta-feira (13) às 8h30 (horário de Brasília) contra o Tianjin Bohai (China).