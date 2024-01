Sesi Bauru vence no primeiro jogo da Superliga Feminina em 2024

Nesta quinta-feira (4), o Sesi Bauru recebeu o Brasília pela nona rodada da Superliga Feminina 2023/24. O jogo marcou o retorno das competições de vôlei após o recesso de fim de ano. Na partida, o Sesi Bauru venceu por 3 sets a 1 (25x21; 20x25; 25x16; 25x17).

O Sesi Bauru permanece na quarta colocação, com seis vitórias e 19 pontos. A vitória classificou a equipe para a Copa do Brasil, que será realizada no final de janeiro. O Brasília enfrenta uma situação oposta à do Sesi Bauru. A equipe ocupa, até o momento, a décima colocação e luta contra o rebaixamento.

O Sesi Bauru voltará à quadra na terça-feira (9), às 19h30, contra o Unilefer Maringá. Já o Brasília Vôlei receberá o Fluminense, também na terça-feira (9), às 19h30.

Sesi Bauru x Brasília Vôlei

O primeiro set foi marcado por muitos rallys. Ambas as equipes pareciam "se estudar" no decorrer da parcial: muitas defesas, bolas encaixadas e largadas. Na metade da parcial, o Sesi Bauru passou a forçar o saque e abriu vantagem em duas bolas de cheque. No final, a equipe de Bauru teve certa dificuldade em fechar o set, mas garantiu a vitória em 25x21.

O Sesi Bauru começou melhor no segundo set e abriu vantagem de 5x2. Porém, o time de Brasília passou a forçar o saque e num ace, passou a frente do placar (10x9), obrigando o técnico Marcos Miranda a pedir tempo. O Brasília manteve-se a frente do placar e empatou o jogo.

No terceiro e quarto set, o Sesi Bauru organizou sua linha de passe e foi mais efetivo nas ações ofensivas. Dominou as parciais e confirmou a vitória por 3 sets a 1.

A central Mayhara foi eleita a melhor jogadora da partida e ganhou o troféu viva vôlei.

"Foi difícil. Primeiro jogo do ano, viemos de uma folga. Poucos dias pra treinar e se preparar pro jogo. Elas vem com tudo, saque pesado, difícil de controlar. Depois conseguimos melhorar e ganhar o jogo", comentou a central.