Flamengo vence Praia Clube na volta ao Maracanãzinho e assume a liderança da Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo voltou em grande estilo ao Maracanãzinho. Após quase dez anos, a equipe do técnico Bernardinho entrou em quadra novamente no templo do voleibol brasileiro e venceu o Praia Clube, neste sábado (06.11), por 3 a 0 (25-21, 25-20 e 25-16). Com o resultado, assumiu a liderança da Superliga Feminina.

Com muita aplicação tática e conexão com a torcida, que fez uma festa à altura do maior campeão brasileiro, o Sesc RJ Flamengo controlou as ações do rival de Uberlândia, adversário direto na disputa pelo topo, e chegou a 24 pontos na tabela de classificação. A central Juciely recebeu o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra e destacou o trabalho de todo o time.

"Estou muito feliz de estar aqui hoje. É especial voltar a esse ginásio tão importante para a história do vôlei brasileiro. O resultado é fruto da nossa doação a cada dia. O progresso é consequência. Quando uma não está bem, a outra puxa e a gente busca soluções. Tem sido assim nesta temporada e estamos construindo um grupo especial. Soubemos colocar em prática aquilo que vínhamos treinando e o pensamento é manter a evolução jogo após jogo, até o final. O Troféu é meu, mas também é de todo o grupo", afirmou Juciely.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Graças a uma variação eficiente no saque, as rubro-negras contiveram o poder ofensivo do Praia. No ace da levantadora Brie, o Sesc RJ Flamengo passou à frente, em 14-13. Depois, em sequência da oposta Sabrina, a vantagem foi para dois pontos (19-17). Quando a ponteira Michelle chegou no saque na reta final, as mandantes tomaram conta do jogo e chegaram à vitória após um ataque de Juciely: 25-21.

O segundo set começou com dificuldades para o Sesc RJ Flamengo. O Praia abriu 4-0, mas as rubro-negras não se abalaram. Enquanto Michelle mantinha o alto nível no fundo de quadra com boas defesas, Roni, maior pontuadora do jogo, com 13 acertos, seguia virando bolas. No ataque da americana, o Sesc RJ Flamengo virou para 12-11. O time mineiro voltou a abrir, mas as cariocas novamente buscaram o jogo, com participação fundamental de Juciely. A capitã bloqueou, atacou, defendeu e sacou bem para encaminhar o set. E Valquíria trancou a rede para fechar a parcial, em 25-20.

Confiante, o Sesc RJ Flamengo foi para o terceiro set disposto a encerrar a partida e não deu chances à equipe de Uberlândia. De cara, as donas da casa abriram 4-1 e só ampliaram a diferença, que chegou a sete pontos (12-5). As entradas das ponteiras Gabiru e Helena mantiveram o nível elevado, com muitas defesas. E as donas da casa fecharam em 25-16, após um ataque de Sabrina.

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra na próxima terça-feira (09.11), contra o Bluvôlei, em Blumenau, às 21h.