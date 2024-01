Barueri vence confronto direto contra Pinheiros na Superliga Feminina de Vôlei

Na noite desta terça-feira (9), Pinheiros e Barueri se enfrentaram em um confronto direto na nona rodada da Superliga Feminina 2023/24. O Barueri venceu por 3 sets a 1 (25x23; 19x25; 25x20; 25x23).

As equipes possuem campanhas parecidas no campeonato. Até o início da rodada, o Barueri era o oitavo colocado e o Pinheiros, o nono. Ambos os times chegaram à rodada com três vitórias e cinco derrotas. Agora, o Barueri possui sete pontos a mais que o adversário.

Além da disputa direta por posições, o jogo também valia vaga para a Copa do Brasil. Com isso, o Barueri se classifica para o torneio.

A partida foi a primeira que o Barueri sediou oficialmente no Sportville. O ginásio onde a equipe costuma mandar seus jogos, o Josê Correa, está em reforma.

O Barueri jogará no sábado (13) contra o Sesi Bauru, fora de casa, às 21h, pela décima primeira rodada. Enquanto isso, o Pinheiros enfrentará o São Caetano, também no sábado (13), às 16h.

Barueri x Pinheiros

O Barueri começou melhor a partida. As donas da casa abriram cinco pontos de vantagem (10x5) no início do set, sendo efetivas nos ataques e contra-ataques. A vantagem do Barueri durou até o vigésimo ponto, quando a equipe da capital cresceu e empatou o jogo, principalmente com os contra-ataques convertidos por Bruna Moraes (23x23). O Barueri recuperou a vantagem em um ataque de Camila Mesquita e confirmou a vitória no primeiro set com um erro de ataque de Bruna.

A crescente do Pinheiros no primeiro set deu o fôlego necessário para a equipe vencer o segundo set. Nas duas parciais finais, o Barueri voltou a jogar melhor com a entrada da oposta Camila Mesquita. A equipe voltou a ser efetiva no ataque e mostrou um volume impressionante de defesas.

Valdez, do Pinheiros, marcou 26 pontos. Aline Segato, eleita a melhor do jogo, e Camila Mesquita marcaram 13 pontos cada.