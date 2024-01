Sesc RJ Flamengo vence o Brasília e fecha o primeiro turno da Superliga isolado na liderança

O Sesc RJ Flamengo encerrou o primeiro turno da Superliga Feminina em grande estilo. Nesta sexta-feira (12.01), no Maracanãzinho, a equipe do técnico Bernardinho se impôs diante do Brasília e venceu por 3 sets a 0: 25/20, 25/17 e 25/20. Foi a nona vitória consecutiva do Rubro-Negro, que chegou a 30 pontos e abriu seis de vantagem para o Minas, segundo colocado.

O conjunto rubro-negro prevaleceu em uma noite de festa da torcida rubro-negra no icônico palco do voleibol mundial. As centrais Valquíria, ganhadora do Troféu VivaVôlei, e Juju foram bastante acionadas pela levantadora canadense Brie na partida. A ponteira americana Roni manteve a eficiência, confirmou a grande fase e terminou como maior pontuadora do confronto, com 18 acertos. As atletas comemoraram o resultado, mas com a consciência de que o campeonato ainda reserva muitos desafios.

"Foi uma vitória excelente. Fechamos esse primeiro turno realmente em grande estilo, com nove vitórias consecutivas. Viemos de uma semana difícil, de um jogo tenso em Blumenau, e com esse resultado a gente coroa todo o trabalho da equipe neste primeiro turno da Superliga. Mas agora a gente volta para o zero. O primeiro lugar na tabela não significa nada. A gente tem todo o segundo turno pela frente e a Copa Brasil, então é continuar trabalhando, focadas, e fazer o que viemos fazendo até aqui, porque sabemos que vai ser muito mais difícil daqui para frente", disse Valquíria.

A sequência positiva do Sesc RJ Flamengo enche a torcida de orgulho. Antes do triunfo diante das brasilienses, a equipe havia vencido Bluvôlei, Praia Clube, Osasco, São Caetano, Maringá, Fluminense, Bauru e Pinheiros.

O próximo desafio das comandadas de Bernardinho será contra o Maringá, na próxima quinta-feira (18.01), às 18h30, fora de casa, pela primeira rodada do returno. O Barueri, oitavo colocado, será o adversário das rubro-negras nas quartas de final da Copa Brasil, em data a confirmar.