Confrontos da Copa do Brasil Feminina 2024 são definidos

Com o encerramento da 11ª rodada, e do primeiro turno, da Superliga Feminina 2023/24, os confrontos da Copa do Brasil Feminina 2024 estão definidos.

As oito primeiras equipes da tabela de classificação cruzam entre si para definir os confrontos. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante.

As partidas ocorrem entre os dias 22 e 23 de janeiro com mando de quadra para os quatro melhores colocados. Após as quartas de final, os jogos de semifinal e final serão realizados em mando neutro na Arena Jaraguá, em Jaragua do Sul (SC) em março.

Confrontos