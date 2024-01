Na tarde desta sexta-feira (19), a FIVB divulgou as datas e os horários das partidas da VNL masculina e feminina 2024. A competição acontece entre os dias 14 de maio a 23 de junho para as mulheres e 21 de maio a 30 de junho para os homens.

Na Liga das Nações, as seleções jogam quatro vezes por semana ao longo de três semanas. Depois, as oito melhores colocadas se classificam para as quartas de final, semifinal e final.

O Brasil recebe a primeira semana, tanto no naipe feminino quanto no masculino, no Maracanãzinho (Rio de Janeiro).

Neste ano, a Liga das Nações é o campeonato que vai classificar, via pontuação do ranking, as seleções restantes para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os técnicos também pretendem usar o torneio para praparar os elencos visando as Olimpíadas.

O Brasil venceu o torneio em 2021 no naipe masculino. As meninas vão em busca do primeiro título.

Seleção Feminina: agenda e horários

Semana 1

Sede: Rio de Janeiro - Brasil

Data: de 14/05 a 19/05

14/05 (terça-feira): Brasil x Canadá às 21h;

16/05 (quinta-feira): Brasil x Coréia do Sul às 14h;

17/05 (sexta-feira): Brasil x Estados Unidos às 21h;

às 21h; 19/05 (domingo): Brasil x Sérvia às 10h.

Semana 2

Sede: Macau - China

Data: de 28/05 a 02/06

28/05 (terça-feira): Brasil x Japão às 08h30;

30/05 (quinta-feira): Brasil x Holanda às 08h30;

01/06 (sábado): Brasil x Itália a 01h30;

02/06 (domingo): Brasil x Tailândia às 5h.

Semana 3

Sede: Hong Kong - China

Data: 11/06 a 16/06

12/06 (quarta-feira): Brasil x Polônia às 09h30

13/06 (quinta-feira): Brasil x Alemanha às 6h

14/06 (sexta-feira): Brasil x Bulgária às 2h30

16/06 (domingo): Brasil x Turquia às 6h

Na primeira fase, a Seleçõa Feminina não enfrenta a República Dominicana, França e China na fase classificatória.

Seleção Masculina: agenda e horários

Semana 1

Sede: Rio de Janeiro - Brasil

Data: de 21/05 a 26/5

21/05 (terça-feira): Brasil x Cuba às 21h

23/05 (quinta-feira): Brasil x Argentina às 21h

24/05 (sexta-feira): Brasil x Sérvia às 21h

26/05 (domingo): Brasil x Itália às 10h

Semana 2

Sede: Cidade à definir - Japão

Data: de 04/06 a 09/06

04/06 (terça-feira): Brasil x Alemanha a 00h;

06/06 (quinta-feira): Brasil x Irã a 00h;

07/06 (sexta-feira): Brasil x Eslovênia às 03h30;

08/06 (sábado): Brasil x Polônia às 03h30.

Semana 3

Sede: Manila - Filipinas

Data: de 18/06 a 23/6

18/06 (terça-feira): Brasil x Holanda às 4h;

20/06 (quinta-feira): Brasil x Estados Unidos às 8h;

às 8h; 21/06 (sexta-feira): Brasil x Canadá às 4h

23/06 (domingo): Brasil x França às 4h.

O Brasil não enfrenta Japão, Bulgária e Turquia na fase classificatória.

Em ambos os naipes, a sede, agenda e horários da fase final ainda não estão decididas e serão anunciadas posteriormente.