O Sesc RJ Flamengo 'contará com um reforço' nesta quinta-feira (01), às 21h, quando entrará em quadra para encarar o Pinheiros, no Tijuca Tênis Clube, em partida válida pela terceira rodada do returno da Superliga Feminina. O técnico Bernardinho, afastado nos dois últimos jogos, em virtude de uma cirurgia de retirada da vesícula, voltará ao comando do time, que lidera a competição com 36 pontos.

O SporTV 2 transmite ao vivo e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web. Em lua de mel com a torcida, e com a volta do treinador multicampeão, não tem como o elenco do Sesc RJ Flamengo esconder a motivação para o confronto. Ainda mais depois de 12 vitórias consecutivas (11 pela Superliga e uma pela Copa Brasil).

"O jogo contra o Pinheiros será muito importante para nós e imagino que seja uma batalha. Estamos trabalhando muito para nos preparar esta semana e estou animada para ver o que podemos colocar em quadra", afirmou Roni, quarta maior pontuadora da Superliga, com 214 pontos.

Com 12 taças, o time carioca é o maior campeão da Superliga Feminina. Sob o comando de Bernardinho, a equipe foi ao topo do pódio da competição nacional nas temporadas 1997/1998 e 1999/2000 (ambas em Curitiba), 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (no Rio de Janeiro).

A competição reúne 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno antes dos playoffs. A final acontecerá em abril.