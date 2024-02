Na noite desta terça-feira (6), Pinheiros e Osasco duelaram no ginásio Henrique Villaboim pela 15ª rodada da Superliga Feminina 2023/2024. O Osasco venceu por 3 sets a 2 (25x19; 19x25; 25x18; 19x25; 03x15).

A vitória de Osasco classifica a equipe para os playoffs. O time não pode mais ser superado pelo nono colocado, Pinheiros, em nenhum dos critérios de classificação (número de vitórias, pontos, set average) e garante vaga nas quartas de final da Superliga.

O Osasco faz uma boa campanha. O time de Luizomar de Moura está na segunda colocação com 35 pontos ganhos. As osasquenses não perdem um jogo da Superliga desde o dia 22 de dezembro, quando foram superadas pelo líder Sesc Flamengo por 3 sets a 1.

O Pinheiros vive o inverso. A equipe da capital paulista decepciona na Superliga até aqui. São cinco vitórias em 15 jogos e 14 pontos conquistados. O time, que era cotado para se classificar para os playoffs, vê a vaga nas quartas de finais cada vez mais distante e se preocupa com o risco de rebaixamento.

O Osasco enfrenta o Sesi Bauru no domingo (11), em casa, às 19h. O Pinheiros joga no sábado (10) contra o Gerdau Minas, na casa do adversário, às 18h30.

Pinheiros x Osasco

No primeiro e terceiro sets, o Pinheiros apoiou-se no seu torcedor e foi superior na partida. O sistema de bloqueios e defesas do time, somados aos erros do adversário, possibilitaram que a equipe do técnico Duda vencesse dois sets no confronto. A ponteira Karen foi a bola de segurança ao longo de toda a partida e a central Mara marcou 4 bloqueios ao longo do jogo.

Pelo lado de Osasco, o time alternou entre bons e maus momentos na partida. Nos sets em que venceu, Lorenne foi efetiva nos ataques e ajudou as osasquenses a abrirem frente no placar. No tie break a equipe de Luizomar de Moura foi extremamente superior e venceu com expressivos 12 pontos de diferença.

Karen foi a maior pontuadora da partida com 24 acertos. Lorenne foi a maior pontuadora de Osasco com 23 pontos. A central Butler marcou 13 pontos (3 de bloqueio) e foi importante para a vitória da equipe.